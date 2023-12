Acapulco, gli organizzatori aprono a Nadal: 'Ci sarà sempre spazio per lui'

"Acapulco è la nostra casa, nella nuona e nella cattiva sorte. E se Nadal vorrà venire, ci sarà sempre spazio per lui". Alvaro Falla, direttore dell'Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, ha rassicurato all'agenzia di stampa spagnola EFE che l'ATP 500 si giocherà regolarmente dal 24 febbraio al 2 marzo 2024 nonostante i danni che l'uragano Otis ha creato a ottobre in città e all'impianto dove si svolge il torneo.

Se poi Rafa Nadal, che rienterà a Brisbane dopo un anno di assenza per la lesione all'iliopsoas e la successiva operazione all'anca sinistra, sarà in condizione di giocare, non avrà problemi. Il maiorchino, 22 volte campione Slam, ha trionfato quattro volte ad Acapulco in carriera. E potrà godere di una wild card, si può capire dalle parole di Falla, se decidesse di aggiungere la tappa messicana alla sua programmazione prima dei Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

Al momento nella lista degli iscritti figurano, per citare solo i Top 20, Stefanos Tsitsipas (numero 6 del mondo), Alexander Zverev (7), Holger Rune (8), Taylor Fritz (10), Casper Ruud (11), il finalista dell'ultima edizione Tommy Paul (13), Frances Tiafoe (16), Grigor Dimitrov (14) e Ben Shelton (17). Porte aperte anche per Carlos Alcaraz, che però la settimana precedente giocherà l'ATP 500 di Rio de Janeiro.

La conferma in calendario del torneo ad Acapulco, hanno dichiarato gli organizzatori, "rappresenta un significativo passo avanti nella ricostruzione e nella rivitalizzazione di questa emblematica città. Confermando l'evento, promuoviamo il tennis e generiamo un impatto positivo per l'economia locale e tutta la comunità. In questo modo riaffermiamo al mondo che Acapulco è ancora in piedi".