Accadde oggi: 2 marzo 1992, best ranking di Pescosolido

Stefano Pescosolido ottiene il suo best ranking di numero 42 del mondo. Il tennista azzurro, nato a Sora in provincia di Frosinone il 13 giugno 1971, ha appena vinto il titolo sul cemento di Scottsdale battendo in finale l'ostico Brad Gilbert per 60 16 64. Si ripeterà, a livello di successi Atp, l'anno seguente conquistando il titolo a Tel Aviv, sempre sul cemento, superando in finale l'idolo locale Amos Mansdorf dopo aver battuto in semifinale la testa di serie numero 1 di Thomas Muster, allora top ten, per 76 16 76.

Nei tornei del Grande Slam Pescosolido ha come record il terzo turno raggiunto al Roland Garros del 1993 e all'Open d'Australia del 1995.

In Coppa Davis ha chiuso con un bilancio di 5 partite vinte e 5 partite perdute: 3-2 il bilancio in singolare e 2-3 in doppio.

Memorabile e storica la sua prestazione nella sfida di Madrid del 1994 contro Sergi Bruguera, allora campione in carica al Roland Garros (e avrebbe rivinto il titolo anche due mesi dopo). Pescosolido si arrese 6-3 al quinto contro il più forte giocatore al mondo su terra, ma nel secondo e terzo set giocò un tennis fantastico rifilando un pesantissimo 61 60 allo spagnolo.

Nella prima giornata di quella sfida, poi persa dall'Italia per 4-1, Pescosolido batté per 46 46 61 64 62 lo spagnolo Carlos Costa.