Accadde oggi: 3 marzo 1991, Camporese conquista Rotterdam

Il 3 marzo 1991 Omar Camporese vince il torneo Atp di Rotterdam battendo in finale Ivan Lendl per 36 76 76. Il bolognese salva un match point e poi schianta il numero 3 del mondo conquistando il tie-break conclusivo per 7 punti a 4.

Da allora non è mai accaduto che un giocatore italiano battesse in finale un avversario con una classifica migliore di quella che aveva Lendl a Rotterdam.

I successi in finale contro un top ten, da allora, sono stati ottenuti da Renzo Furlan a San Josè 1994 su Michael Chang (9), da Fabio Fognini a Los Cabos 2018 su Juan Martin Del Potro (4), da Lorenzo Musetti ad Amburgo 2022 su Carlos Alcaraz (6), Jannik Sinner a Umago 2022 su Carlos Alcaraz (5) e ancora Sinner tre volte nel 2023-2024 su Daniil Medvedev (sempre 3 del mondo) a Pechino, Vienna e in finale all'Open d'Australia.

Prima dell'impresa di Camporese del 1991, altre 5 volte gli azzurri aveva vinto una finale battendo un top 10: Adriano Panatta a Stoccolma 1975 contro Jimmy Connors (n° 1 del mondo), ancora Adriano Panatta a Roma 1976 contro Guillermo Vilas (n° 4), Corrado Barazzutti a Charlotte 1977 contro Eddie Dibbs (n° 8), Paolo Bertolucci ad Amburgo 1977 contro Manolo Orantes (n° 7) e Corrado Batazzutti a Parigi 1977 contro Brian Gottfried (4).