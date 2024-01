Adelaide, Giorgi nelle qualificazioni: parte contro Liu

Camila Giorgi inizierà contro Claire Liu il suo percorso all'Adelaide International, WTA 500 con un montepremi di $922,573 in calendario dall'8 al 13 gennaio sul duro (Greenset).

Giorgi, numero 55 (best ranking 26 datato 2018), ha vinto l'unico scontro diretto contro Liu, numero 95 (best ranking 52 raggiunto a gennaio 2023). Si sono affrontate nelle qualificazione del torneo di New Haven del 2018: l'azzurra si è imposta in rimonta, 62 al terzo.

Giorgi, che ha vinto quattro titoli in carriera, l'ultimo a Merida nel 2023, ha iniziato la stagione al WTA 500 di Brisbane. La sua seconda partecipazione al Brisbane International presented by Evie, la prima dal 2016, si è conclusa al secondo turno. Dopo una vittoria in rimonta su Stearns, si è fermata contro la numero 13 del mondo Jelena Ostapenko: la sua ultima vittoria su una Top 20, la 38ma in carriera, resta così quella ottenuta contro Ons Jabeur a Eastbourne nel 2023.

Liu, invece, ha ottenito il suo best ranking dopo il secondo turno all'Australian Open di dodici mesi fa, la sua unica vittoria nei tornei australiani nel 2023: ha infatti perso al primo turno l'anno scorso a Adelaide-1 e Hobart. Anche quest'anno la stagione è iniziata con una sconfitta, contro Cori Gauff al primo turno dell'ASB Classic a Auckland. In carriera ha giocato una finale WTA, persa a Rabat contro Martina Trevisan nel 2022.

