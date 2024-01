Adelaide, sarà una notte azzurra: Arnaldi, Musetti e Sonego puntano ai quarti

Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti si giocheranno l'ingresso ai quarti all'Adelaide International, ATP 250 al Memorial Drive Tennis Center che si disputa sul duro all'aperto (Greenset - montepremi $661.585), rispettivamente contro Nicolas Jarry, Sebastian Korda e Jordan Thompson.

All'1.30 della notte italiana Arnaldi, che ha eguagliato il best ranking al numero 41, affronta per la seconda volta in carriera Nicolas Jarry. Il cileno, numero 18 del mondo (suo best ranking raggiunto questa settimana), ha vinto l'unico precedente negli ottavi dell'ATP 500 di Pechino l'anno scorso.

Il sanremese punta al terzo quarto di finale in carriera, il secondo consecutivo dopo quello perso a Brisbane contro Roman Safiullin e la semifinale a Umago del 2023.

A seguire sullo stesso campo Sonego, numero 46, incontrerà per la quinta volta lo statunitense Sebastian Korda, numero 29 e terza testa di serie. "Abbiamo giocato tanti match lottati - ha dichiarato a caldo l'azzurro dopo la vittoria su Hanfmann - anche lui lotta su ogni punto. E' un inizio incredibile di stagione, è il primo torneo dell'anno e sono già stanco. Voglio solo affrontare con gioia questa settimana".

Il torinese ha vinto tre dei quattro confronti diretti, tutti quelli giocati sul duro: a Montpellier e San Diego nel 2021, a Metz nel 2022. Sonego ha vinto solo negli ottavi a Parma nel 2021, dove avrebbe vinto il suo primo titolo ATP. Oltre all'Italia, è legatissimo anche all'Australia. Qui nel 2018 ha trionfato nel torneo junior, a vent'anni esatti dal trionfo del padre Petr nel torneo maschile, diventando numero 1 del mondo Under 18. L'anno scorso è arrivato a un punto dalla vittoria in finale in uno dei due tornei giocati ad Adelaide, e ha poi centrato i quarti all'Australian Open.

Infine mercoledì mattina, non prima delle 9 ore italiana, debutterà Lorenzo Musetti contro l'australiano Jordan Thompson (primo scontro diretto).

Musetti, numero 25 ATP e 4 del tabellone, è l'ultima delle teste di serie che gode di un bye all'esordio. Sconfitto negli ottavi a Hong Kong da Pavel Kotov, il carrarino inizierà contro Jordan Thompson, n.47 ATP, che a Brisbane ha salvato tre match point prima di sconfiggere Rafa Nadal.

