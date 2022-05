Agamenone sul… Trono di Lecce e della Puglia: diventerà la nostra Florida?

In attesa che Franco Agamenone incroci la racchetta con Mackenzie McDonald e col sogno Roland Garros, da lucky loser ripescato dalle qualificazioni e da giocatore reinventato in terra di Puglia, approfittiamo del sequestro di coach Andrea Trono da parte di un “simpatico” tassista parigino che non ha il resto e prolunga il viaggio verso il famoso impianto di Porte d’Auteuil dove da domenica è cominciato il secondo Slam della stagione.

La Puglia potrebbe diventare l’Eldorado dello sport italico, la Florida degli Stati Uniti, che ne pensa maestro?

“E perché no? Al momento al TC Stasi di Lecce ospito una ventina di ragazzi fra cui argentini, spagnoli, francesi e tanti altri che vengono da tutt’Italia ed esaltano il clima, i prezzi non cari, il cibo, l’ambiente, l’accoglienza della nostra meravigliosa regione”.

La richiesta è stata talmente importante che il circolo si è sdoppiato.

“Dopo 10 anni di attività la realtà non era più sufficiente per le nostre esigenze. I ragazzi sono tutti tesserati con il circolo madre ma, col mio socio che è un imprenditore dell’alta moda, abbiamo creato un’altra realtà più moderna e tranquilla, senza soci, che ha anche strutture al coperto, dove ci alleniamo quindi tutto l’anno con l’agonistica”.

I giudizi sul maestro Trono e sul circolo sono sempre positivi: chissà quanto costerà allenarsi alla vostra scuola!

“Macché, siamo ai livelli più bassi d’Europa come rapporto qualità-prezzo”.

Qual è la filosofia del maestro Trono?

“Dopo essere stato giocatore, categoria 2.4, a 18 anni ho cominciato la trafila prima all’Università di Scienze motorie, poi in FIT e mi sono sempre confrontato con le realtà più importanti, cercando di ”rubare il mestiere”, cioé di prendere gli insegnamenti più importanti dai colleghi più famosi adattandoli al mio credo. Che è molto individuale, come dimostra proprio la storia di Franco Agamenone”.

Quella dell’argentino naturalizzato italiano è proprio una favola.

“Alto quasi 1.90 non vedeva mai la rete, giocava in difesa, io l’ho spinto a diventare sempre più attivo fino a trasformarlo in un contrattaccante. Abbiamo rielaborato tutto di lui: dalla posizione in campo alle fibre muscolari, dal servizio al caricamento, dall’andare sopra la palla alla preparazione atletica e mentale”.

Molti non lo sanno ma, a parte Agamenone, il livello tecnico del tennis pugliese è molto elevato.

“Un nostro 3.1 vale più di uno della Lombardia dove ci sono più tornei e più tesserati. Noi, grazie a Michelangelo Dell’Edera, siamo partiti prima come organizzazione, facevamo i raduni regionali già nel ’94. Io mi ritengo un privilegiato a vivere e lavorare qui. Il maestro Dell’Edera ci ha mostrato la via nel segno del lavoro serio e professionale, dell’umiltà e della passione. Così, ci ha fatto alzare il livello, ci ha dato l’idea della struttura, che poi mi ha portato a creare questa di adesso. Il Progetto Italia, che oggi è così vincente in tutto il pese, è nato prima qui in Puglia, facendoci parlare tutti una lingua comune”.

L’esperienza del Roland Garros sarà importante anche per il maestro Trono.

“Ho portato i miei tre figli coi suoceri, ci tenevo che ci fossero. Io amo Nadal, tanti lo vedono come un “rematore”, invece è l’esempio di quel giocatore sempre attivo che piace a me, che fra l’altro ha fra i colpi migliori la volée. Amo però anche Fognini, col suo talento puro, che regala quei 10 minuti indimenticabili. E’ diseducativo per i giovani perché fa cose che sono fuori dal manuale? Può essere, ma è unico ed è bello così com’è. Fra l’altro - non si direbbe da fuori - è anche un ragazzo disponibilissimo e molto sensibile, certi suoi atteggiamenti sono una forma di difesa verso il mondo esterno”.

Il sogno si chiama Felipe Virgili, classe 2005, papà italiano, mamma spagnola, cresciuto a Bologna: il ragazzo vuole giocare per l’Italia seguendo la strada di Agamenone…