Agosto: il mese perfetto per cimentarsi nel padel FIT TPRA

Belle giornate, sole, relax e… padel. Nel cocktail dell’estate perfetta ormai il padel non può più mancare, perché unendo attività fisica e divertimento si sposa alla perfezione con le altre abitudini della stagione più calda dell’anno. Giocare in vacanza? È una buona idea. Fare una partitina per staccare dalla routine o tenersi in forma? Pure. Tentare la via del padel per conoscere nuove persone? Anche. Il padel funziona alla grande per tutto, perché è uno sport sociale per definizione, prima, durante e (soprattutto) dopo un incontro, quando i giocatori hanno l’abitudine di sedersi insieme per una chiacchierata, magari davanti a una birra.



Uno scenario nel quale ha saputo inserirsi alla perfezione il circuito FIT TPRA, diventato la dimensione perfetta per tutti quegli amatori che non vogliono limitarsi a fare solamente qualche oretta nel proprio club, ma nemmeno competere in ambienti spiccatamente agonistici. Il circuito amatoriale della FIT sta esattamente nel pezzo: offre opportunità preziosissime, con titoli italiani di coppia o a squadre, ma il tutto in un clima rilassato, perfetto per godersi a pieno il torneo ma anche tutto ciò che gli ruota attorno, quindi divertimento, amicizia e voglia di stare insieme condividendo la stessa passione.

Per chi conosce già le dinamiche del circuito, o per tutti coloro che desiderano avvicinarsi da qui in avanti, agosto può essere il mese perfetto. Perché con le vacanze si è tutti più rilassati, c’è più tempo per competere e il calendario dei Campionati italiani FIT TPRA padel estivi offre comunque tantissime possibilità. Scattata ad aprile, la competizione andrà avanti fino al 4 settembre con la fase provinciale, che dà a tutti (doppio maschile, doppio femminile e misto) la possibilità di competere per scalare le classifiche e conquistare un posto per i Master regionali, dove si inizierà a fare ancora più sul serio. Perché sarà in quegli eventi, in programma nel week-end che va dal 16 al 18 settembre (o comunque non oltre il 25), che ogni regione metterà in palio i suoi posti per le finali nazionali, dal 21 al 23 ottobre in sede da confermare.



Significa che arrivare al Master regionale è il primo gradino di un percorso molto più ricco, che permetterà ai migliori di competere per gli scudetti contro altri amatori provenienti da ogni parte d’Italia. Una formula, quella di dividere l’annata in due maxi stagioni che terminano assegnando i relativi titoli nazionali, che ha già regalato soddisfazioni a non finire. L’ha fatto sia con tanti protagonisti sia con gli organizzatori, soddisfatti in termini di partecipazione e di tornei organizzati dai vari affiliati sparsi in tutta Italia, che – giusto ricordarlo – sulla piattaforma FIT TPRA possono organizzare e gestire gli eventi in totale autonomia.

Per garantire dei Master regionali più equilibrati possibile in termini di numeri e livello, le regioni italiane sono state divise in tre fasce:

Fascia A: Abruzzo; Basilicata; Friuli-Venezia-Giulia; Liguria; Molise; Trentino Alto Adige; Umbria; Valle d’Aosta.

Fascia B: Calabria; Campania; Lazio; Marche; Puglia; Sardegna.

Fascia C: Emilia-Romagna; Lombardia; Piemonte; Sicilia; Toscana.



Per il Master regionale, categoria Open (maschile, femminile misto) ed Entry Level (maschile, femminile, misto), si qualificano i primi 8 giocatori di ogni categoria di tutte le classifiche provinciali del Circuito nelle regioni di fascia A, i primi 6 nelle regioni di fascia B e i primi 4 nelle regioni di fascia C. Tutti potranno scegliere il compagno di gioco tra i presenti nella classifica regionale della stessa tipologia di doppio. Ma non è tutto, perché in caso di parità di punteggio tutti coloro che sono nelle posizioni valide (prime 4 fascia C, prime 6 fascia B e prime 8 fascia A) sono considerati qualificati.



Per il Master nazionale (21-23 Ottobre 2022) si qualificano invece le coppie vincitrici dei Master Regionali per ogni categoria, per quanto riguarda l’Open (maschile, femminile, misto) e il misto Entry Level. Nelle altre due categorie dell’Entry Level (maschile, femminile) i posti sono invece addirittura il doppio, in quanto alla finale nazionale ci sarà posto anche per le coppie finaliste di ciascuna regione.



Un’opportunità che la dice lunga sul desiderio del direttivo FIT TPRA di dare spazio in particolare ai giocatori alle prime armi, vera anima del circuito. È proprio questa la chiave di lettura di una competizione che punta a dare a tutti la possibilità di fregiarsi di un titolo nazionale, anche a chi ha preso per la prima volta in mano la pala da qualche mese o poco più. Proprio per loro la possibilità a disposizione è ancora più preziosa.



