Al Roland Garros debuttano Giorgi e Trevisan

Giornata d’esordio per Martina Trevisan e Camila Giorgi al Roland Garros, seconda prova stagionale dello Slam che si sta disputando sulla terra rossa parigina.

Grande attesa per Trevisan, lo scorso anno capace di arrivare fino ai quarti partendo dalle qualificazioni giocando un tennis favoloso. La 29enne mancina di Firenze, n. 97 del ranking, debutta contro la belga Alison Van Uytvanck, n.67 WTA mai affrontata in carriera.

Per la giocatrice toscana è solo la seconda partecipazione a Parigi: settima presenza, invece, per la 27enne di Vilvoorde, capace anche lei di raggiungere i quarti nell’edizione del 2015.

Passando alla parte alta del tabellone non un primo turno semplice per Giorgi. La 29enne di Macerata, n.80 del ranking, è stata infatti sorteggiata contro la croata Petra Martic, n.23 WTA e 22esima testa di serie, recente semifinalista agli Internazionali BNL d’Italia, da qualche settimana seguita come coach da Francesca Schiavone. Tra le due non ci sono precedenti.

Per la marchigiana è l’ottava partecipazione allo Slam parigino dove come miglior risultato vanta il terzo turno del 2018: undicesima presenza, invece, per la 30enne di Spalato che per due volte ha raggiunto gli ottavi (2017 e 2012).

Martedì sarà la volta invece della quarta azzurra in gara, Jasmine Paolini, n.91 WTA (best ranking), che troverà dall’altra parte della rete la svizzera Stefanie Voegele, n.131 WTA, proveniente dalle qualificazioni, già superata in tre set al primo turno del WTA di Istanbul lo scorso settembre.

Per la 25enne toscana di Castelnuovo di Garfagnana è la terza partecipazione al Roland Garros dove lo scorso anno per la prima volta ha superato un turno. Settima presenza invece per la 31enne di Leuggern che ha raggiunto il terzo turno nel 2013.

Domenica è finita subito la prima avventura nel main draw parigino di Elisabetta Cocciaretto. La 20enne di Fermo, n.113 WTA - battuta nel turno decisivo delle qualificazioni dalla cinese Xiyu Wang, n.145 WTA e ripescata poi come lucky loser -, è stata sconfitta all’esordio per 61 63, in appena 66 minuti di partita, dalla rumena Ana Bogdan, 28enne di Sinaia, n.102 del ranking, alla quarta partecipazione allo Slam francese dove già per due volte aveva raggiunto il secondo turno.

RISULTATI

“Roland Garros”

Grand Slam

Parigi, Francia

30 maggio - 13 giugno

€34.367.215 - terra rossa

SINGOLARE FEMMINILE

Primo turno

Jasmine Paolini (ITA) c. (q) Stefanie Voegele (SUI)

Camila Giorgi (ITA) c. (22) Petra Martic (CRO) - lunedì Campo 7, 4° match dalle ore 11

Martina Trevisan (ITA) c. Alison Van Uytvanck (BEL) - lunedì Campo 5, 3° match dalle ore 11

Ana Bogdan (ROU) b. (LL) Elisabetta Cocciaretto (ITA) 61 63

DOPPIO FEMMINILE

Primo turno

Jasmine Paolini/Nina Stojanovic (ITA/SRB) c. Asia Muhammad/Jessica Pegula (USA)

Martina Trevisan/Aleksandra Krunic (ITA/SRB) c. Karolina Pliskova/Krystina Pliskova (CZE)

QUALIFICAZIONI FEMMINILI

Primo turno

Martina Di Giuseppe (ITA) b. Varvara Flink (RUS) 75 36 76(3)

(5) Sara Errani (ITA) c. Sachia Vickery (USA) 63 75

(9) Elisabetta Cocciaretto (ITA) b. Daria Snigur (UKR) 63 26 61

Kurumi Nara (JPN) b. Giulia Gatto-Monticone (ITA) 64 62

Secondo turno

Rebecca Sramkova (SVK) b. Martina Di Giuseppe (ITA) 76(5) 64

Nuria Parrizas Diaz (ESP) b. (5) Sara Errani (ITA) 46 64 62

(9) Elisabetta Cocciaretto (ITA) b. Francesca Di Lorenzo (USA) 76(3) 60

Turno di qualificazione

(32) Xiyu Wang (CHN) b. (9) Elisabetta Cocciaretto (ITA) 63 67(8) 63

ORDINE DI GIOCO

SINGOLARE FEMMINILE

DOPPIO FEMMINILE

QUALIFICAZIONI FEMMINILI