Alcaraz, un compleanno da ricordare: l'allievo sfida il 'maestro' Nadal

Carlos Alzaraz festeggia i 18 anni in maniera davvero speciale. Una sfida sul Manolo Santana, lo stadio principale della Caja Magica di Madrid, contro il suo idolo di sempre: Rafa Nadal.

"E' il regalo migliore - ha detto a Tennis Channel -, un sogno che si avvera. Poter giocare contro Rafa a Madrid di fronte al pubblico spagnolo è incredibile. Non ho parole per descrivere cosa provo adesso".

Alcaraz, che durante la quarantena in Australia ha letto avidamente l'autobiografia del maiorchino, è stato spesso accostato al giovane Nadal per stile di gioco e fisico precoce. A Madrid, è diventato il più giovane a passare un turno, battendo il precedente record che apparteneva proprio a Nadal.

"Ci saranno molti confronti. Sono sicuro che parleranno di me e di Rafa, faranno paragoni fra la nuova generazione e la leggenda - ha ammesso Alcaraz, come riporta il sito dell'ATP -. Cercherò di dare il massimo, di fare il mio gioco, di migliorare e divertirmi. Certo, sarò nervoso, emozionato, ma cercherò di giocare il più rilassato possibile".

Non del tutto semplice, se davanti hai un'icona che a Barcellona, sul campo a lui dedicato, ha festeggiato il titolo numero 87 di una carriera da leggenda.

Una carriera basata su un principio semplice, ha spiegato nella conferenza stampa della vigilia. "Gioco con passione per il gioco e obiettivi chiari - ha detto -, con la giusta intensità, la motivazione per andare in campo ogni giorno e provare a essere un tennista migliore. E' tutto qui".

Martedì è tornato in campo Dominic Thiem, due volte finalista a Madrid, e non ha mostrato alcun effetto collaterale per i due mesi in cui è rimasto lontano dal circuito. L'austriaco ha dominato 61 63 il qualificato USA Marcos Giron, che aveva alle spalle due battaglie vinte dopo oltre tre ore di partita (contro Thiago Monteiro nelle qualificazioni e Pablo Andujar al primo turno. Thiem incontrerà l'australiano Alex de Minaur o il sudafricano Lloyd Harris.

Avanza anche Andrey Rublev, in questo momento il giocatore con più vittorie ATP nel 2021. Ha raggiunto le 27 grazie al 67(5) 63 64 su Tommy Paul. "E' importante riuscire a invertire il corso di una partita e vincere quando non stai giocando al meglio" ha detto il numero 7 del mondo, che ha un bilancio di 9 successi e 2 sconfitte nei Masters 1000 nel 2021.

Deludono invece i canadesi Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime, a cui l'aggiunta di Toni Nadal nello staff non sembra ver portato grandi benefici nel breve periodo.

Shapovalov si è fermato contro il kazako Bublik, alla prima partecipazione a Madrid, anche a causa dei 40 gratuiti in tre set. Bublik, che aveva eliminato Marton Fucsovics all'esordio, ha chiuso 64 57 64 in due ore 20 minuti di partita, completando così il 18mo successo del 2021, finora la sua stagione migliore in carriera. "Non ho dimenticato come si gioca o come si serve. E' una questione mentale" ha detto il canadese, che ha commesso 14 doppi falli di cui cinque in un game.

Ancora più netta la sconfitta di Auger-Aliassime, battuto 61 64 da uno degli outsider più pericolosi sulla terra rossa, Casper Ruud, semifinalista agli Internazionali BNL d'Italia l'anno scorso e a Montecarlo nel 2021.

"Madrid è un torneo diverso dagli altri sulla terra, per l'altitudine e i rimbalzi alti. Oggi ho giocato profondo e servito incredibilmente bene" ha detto il norvegese, che incontrerà il lucky loser giapponese Yoshihito Nishioka.