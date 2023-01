Alcaraz, fissato il rientro in campo: l'annuncio ufficiale

Carlos Alcaraz ha già fissato il suo rientro in campo. Costretto a saltare l'Australian Open per un infortunio al muscolo semi-membranoso della coscia destra, il numero 1 del mondo ha annunciato che inizierà la sua stagione da Buenos Aires. Il diciannovenne sarà infatti al via dell'Argentina Open.

"Sono contento di giocare questo torneo storico, con tanti grandi campioni nell'albo d'oro" ha detto lo spagnolo, diventato lo scorso settembre il più giovane numero 1 nel ranking ATP, introdotto in forma computerizzata nel 1973, grazie al suo primo trionfo Slam allo US Open.

L'Argentina Open, secondo step della stagione sudamericana sulla terra rossa di febbraio, va in scena in quella che viene definita la cattedrale del tennis argentino, il Buenos Aires Lawn Tennis Club. Qui Juan Martin Del Potro ha giocato la sua ultima partita, qui hanno trionfato i grandi campioni del tennis albiceleste delle ultime generazioni: Guillermo Coria, Gaston Gaudio, Juan Monaco, David Nalbandian, Diego Schwartzman.

Nell'albo d'oro del torneo c'è anche Juan Carlos Ferrero, allenatore di Alcaraz, campione nel 2010. "Qualche volta mi ha raccontato quanto sia caloroso il pubblico da quelle parti" ha detto Alcaraz, che di fatto non gioca dal Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Allora si ritirò per un infortunio agli addominali e per quello poi saltò sia la fase finale della Coppa Davis sia le Nitto ATP Finals, presentandosi al Pala Alpitour di Torino solo per ricevere il premio come numero 1 di fine stagione.

Alcaraz ha le idee chiare per il 2023

Chiaro il suo obiettivo per il 2023. "Voglio mantenere il livello dell'anno scorso - ha detto -, e continuare a migliorare sul piano fisico e mentale. So che non sarà facile, ma mi piacciono le sfide". Intanto dopo Melbourne potrebbe perdere il posto di numero 1 del mondo. La matematica, infatti, assegna a Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic la possibilità di scavalcarlo dopo il primo Slam della stagione.

L'annuncio della sua presenza a Buenos Aires ha inevitabilmente inorgoglito il direttore del torneo, sesto sudamericano a salire in Top 10, ex finalista agli Internazionali d'Italia (1987), coach di David Nalbandian e capitano di Coppa Davis. "E' un onore e una grande notizia per tutto lo sport argentino avere Carlos Alcaraz al via del torneo - ha detto -. L'edizione 2023 sarà imperdibile". Oltre ad Alcaraz, hanno annunciato che parteciperanno all'Argentina Open anche Lorenzo Musetti, Cameron Norrie, Dominic Thiem e Diego Schwartzman, campione nel 2021.