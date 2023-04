Alcaraz inizia la difesa del titolo di Barcellona battendo Borges

Carlos Alcaraz ritorna in campo, dopo la sconfitta nella semifinale di Miami contro il nostro Jannik Sinner e la rinuncia al torneo di Monte Carlo, e batte all'esordio di Barcellona il portoghese Nuno Borges (79 Atp) per 63 61. E' questo il primo tassello messo a segno dell'ex numero 1 del mondo nella difesa del titolo conquistato lo scorso anno in finale su Pablo Carreno Busta.

Il modesto valore dell'avversario affrontato, non svela granché sulla condizione di Alcaraz all'esordio sulla terra europea, ma la prestazione fornita dallo spagnolo, soprattutto nei game di risposta, è stata sicuramente convincente. In 63 minuti di gioco, Alcaraz ha convertito 5 palle break su 7 per ottenere la 19esima vittoria della stagione su 21 partite disputate (le due sconfitte contro Cameron Norrie in finale sulla terra di Rio de Janeiro e contro Sinner a Miami).

"Mi sento benissimo - ha dichiarato Alcaraz - e giocare qui a Barcellona è favoloso. Mi sono mosso bene, ho colpito con determinazione e sono molto fiducioso per fare bene. Per me questo è un posto speciale". Lo spagnolo è volato nel primo set avanti 5-1, poi ha inanellato una mini serie di errori gratuiti restituendo uno dei break al rivale prima di chiudere la frazione per 6-3. Nel secondo set invece Alcaraz ha giocato con più continuità imponendosi in un facile 6-1.

Agli ottavi Alcaraz è atteso dal connazionale Roberto Bautista Agut, numero 25 del ranking mondiale, che ha battuto per 62 62 il connazionale Zapata Miralles.

Al terzo turno anche Alejandro Davidovich Fokina che ha battuto per 63 63 Tomas Martin Etcheverry. Lo spagnolo giocherà ora contro Emil Ruusuvuori che ha recuperato da sotto 3-0 nel terzo set prima di battere per 64 67 64 lo statunitense Frances Tiafoe.

Feliciano Lopez, alla sua 22esima partecipazione al torneo, ha perso dal belga David Goffin per 76 67 60. Lopez ha esordito a Barcellona 25 anni fa nel 1998, ma solo due volte ha raggiunto i quarti di finale: nel 2011 e nel 2012 cedendo prima a Ivan Dodig e poi a David Ferrer. Avanti anche Casper Ruud (62 76 a Shelton) e Diego Schwartzman (62 62 a Wu).

