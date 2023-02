Alcaraz-Norrie, i re del Sudamerica: in finale anche a Rio (live 21.30)

Carlos Alcaraz ha rischiato, ha chiesto due volte l'intervento medico per farsi massaggiare la coscia sinistra, ma alla fine ha centrato la finale del Rio Open presented by Claro, l'ATP 500 di Rio. Il murciano ha sconfitto 67(2) 75 60 e ottenuto così l'ottava vittoria su otto partite nelle ultime due settimane, dopo essere rimasto fermo per 102 giorni.

Stasera, alle 21.30 (diretta SuperTennis e SuperTenniX) affronterà di nuovo Cameron Norrie, che ha sconfitto in finale a Buenos Aires la scorsa settimana. Vincendo, raggiungerebbe le 99 vittorie ATP e resterebbe in corsa per eguagliare John McEnroe, il giocatore che ha impiegato meno partite a raggiungere i 100 successi ATP (100-31) tra i 28 numeri 1 del mondo nell'era del ranking computerizzato.

"Sono molto fiero di me, non avrei potuto iniziare meglio il 2023" ha detto Alcaraz dopo la vittoria su Jarry, che tornerà in Top 100 per la prima volta dal 2020 e sarà numero 1 del Cile da lunedì, quando inizierà l'ATP 250 di Santiago diretto da sua zia Catalina Fillol.

"Il primo set è stato durissimo - ha detto Alcaraz -. Ho recuperato un break di svantaggio, poi al tie-break non ho giocato molto bene. Nel primo game del secondo set mi sono salvato da sotto 0-40, è stato difficile ma ho continuato a pensare positivo" ha detto Alcaraz che ha vinto gli ultimi otto game della partita. Decisivo il passante impossibile con cui firma il break del 2-0 nel terzo set e indirizza definitivamente la semifinale.

Per la seconda settimana di fila incontrerà in finale Cameron Norrie, che ha sconfitto a Buenos Aires per la quarta volta in cinque confronti diretti. Il numero 1 britannico ha battuto in semifinale 62 36 76(3) lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles e raggiunto la terza finale del 2023 grazie alla 17ma vittoria della stagione. "Dopo il primo set ho giocato con troppa fretta, ho provato a chiudere i punti troppo presto - ha detto Norrie, che ha vinto il suo ottavo match in undici giorni -. In finale dovrò concludere al meglio i punti e colpire bene, altrimenti non avrò chance".

La condizione di Alcaraz potrebbe essere un fattore, anche se il murciano non si mostra preoccupato. "Fa parte della vita di un tennista - ha detto -, giocare con un po' di dolore è normale. Ancora di più se giochi ininterrottamente per due settimane".