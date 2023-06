Alcaraz pronto per l'erba: 'Devo adattarmi, ma penso che posso vincere'

Dopo i crampi per la troppa tensione nella semifinale del Roland Garros, Carlos Alcaraz si prepara per la stagione sull'erba. Su questa superficie il murciano ha giocato solo due tornei nel circuito maggiore, le ultime due edizioni di Wimbledon, e un paio di incontri nell'esibizione di Hurlingham dell'anno scorso.

"Non mi sono allenato tanto in Spagna sull'erba perché non abbiamo campi su questa superficie. devo adattare i miei movimenti e i miei colpi, ma sono contento di come sono andati i primi allenamenti" ha detto Alcaraz nella conferenza stampa della vigilia al Queen's Club di Londra. Qui infatti Alcaraz sarà di scena nell'ATP 500 che SuperTennis trasmetterà da lunedì. Tutti gli incontri del torneo prodotti per la tv saranno disponibili, live e on demand, senza interruzioni, sulla piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel, SuperTenniX.

Fiducia e spirito competitivo non gli mancano di certo. "Penso sempre di poter vincere il titolo in ogni torneo che gioco" ha detto Alcaraz, che debutterà al Queen's contro il francese Arthur Fils. Un messaggio più o meno diretto a Nick Kyrgios, convinto che a Wimbledon solo lui potrebbe fermare Novak Djokovic.

"Capire come muoversi bene è la parte più difficile sull'erba - ha aggiunto Alcaraz -. Devi essere più attento rispetto alle altre superfici. Io poi non sono fra quei giocatori che scivolano sull'erba, per me su questa superficie ti stanchi di più, è totalmente diverso rispetto alle altre. Ma c'è un aspetto in cui sono a mio agio qui, ed è che devi giocare aggressivo e venire a rete spesso. Da questo punto di vista mi piace, perché lo faccio anche sulle altre superfici".

Al Queen's non sarà al suo fianco il coach Juan Carlos Ferrero, che è in vacanza con la famiglia. Nel suo angolo vedremo Samuel Lopez, preparatore del suo grande amico Pablo Carreno Busta, che si allena anche lui nell'accademia dell'ex numero 1 del mondo. Ferrero comunque sarà di nuovo con Alcaraz prima di Wimbledon.

Il mese di stagione sull'erba sarà comunque particolare per il murciano, che giocherà sempre a Londra. Dopo il Queen's, giocherà l'esibizione di Hurlingham e poi i Championships. "Abbiamo preso una casa in cui alloggiamo tutti. E' un modo diverso di vivere il circuito, puoi passare più tempo con le persone che viaggiano con te, è un po' come stare in famiglia. Qui con noi c'è anche mio padre, poi nei prossimi giorni si aggiungeranno altri da Murcia".