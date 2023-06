'Alcaraz può vincere Wimbledon': Feliciano Lopez ci crede

"Carlos Alcaraz ha le qualità per diventare un grande giocatore da erba. Lo definisco un miracolo". Non ha dubbi Feliciano Lopez che ha parlato del ventenne, che giocherà Wimbledon da numero 1 del mondo e prima testa di serie, all'agenzia Reuters a Mallorca dove ha concluso nei quarti di finale il suo ultimo torneo ATP in carriera.

"Carlos ha un'ottima mano e si muove benissimo in campo. Sono pochi a coprire il campo come lui, e sull'erba gli spostamenti sono un fattore decisivo" ha detto Lopez, che è anche direttore del Masters 1000 di Madrid (il Mutua Madrid Open) e da quest'anno assumerà lo stesso incarico anche alle Davis Cup Finals, la fase finale della Coppa Davis divisa in due tempi: a settembre i gironi in quattro città, l'Italia sarà di scena a Bologna, a novembre Final 8 dai quarti alla finale a Malaga.

Prima del Queen's, Alcaraz aveva giocato solo sei partite sull'erba in carriera, compreso l'ottavo di finale perso a Wimbledon l'anno scorso contro Jannik Sinner. Ma ha vinto lo storico e prestigioso ATP 500 londinese senza cedere nemmeno un set.

"Ho molta più fiducia, sento di essere uno dei giocatori che può vincere il titolo a Wimbledon - ha detto dopo la finale -. Il principale favorito rimane comunque Novak, è ovvio".

Alcaraz ha fatto riferimento anche a uno dei dati più impressionanti che riguardano il serbo ai Championships. Djokovic ha infatti vinto 86 partite in carriera a Wimbledon, più dei successi degli attuali Top 20 nella storia del torneo, messi insieme. Gli altri 19 giocatori compresi tra i primi 20 nei Pepperstone ATP Rankings ne ha vinte complessivamente 85. E Karen Khachanov, assente quest'anno per infortunio, è l'unico in doppia cifra (11-4).

Lopez, lo spagnolo con più vittorie sull'erba nell'era Open, tre volte quarto-finalista a Wimbledon, è convinto che l'approccio spavaldo, quel suo affrontare i grandi tornei senza apparenti paure può fare la differenza. La Spagna, ha detto, "non è una potenza nel tennis rispetto ad altre nazioni. Perciò è incredibile che, mentre Nadal si avvicina alla fine della sua carriera, sia esploso Carlos, questo ragazzo di Murcia che a 19 anni ha vinto uno Slam ed è diventato numero 1 del mondo. Un traguardo straordinario".

Certo, anche questo neo-ventenne capace di risultati così speciali ha subito gli effetti della tensione in semifinale al Roland Garros contro Novak Djokovic. Lopez è convinto, comunque, che da quella sconfitta Alcaraz possa apprendere e ripartire verso obiettivi ancora più grandi. Il murciano, ha detto, "ha l'abilità di trovare un modo di vincere, come i grandi giocatori. Non ha solo forza fisica e un gran tennis. Pur essendo così giovane, ha già abbastanza coraggio da sfidare i migliori del mondo".