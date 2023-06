Alcaraz, al Queen's il ritorno in vetta è ancora nel mirino. Mannarino sorprende Fritz

Il pugno chiuso, gli occhi feroci e i denti stretti. Ai Cinch Championships Carlos Alcaraz ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale in un torneo ATP su erba. "Sono davvero contento del livello che ho espresso oggi - ha dichiarato lo spagnolo dopo aver superato 62 63 il ceco Jiri Lehecka -, lui è un grande avversario e ho disputato un ottimo match sull'erba. Dopo questa partita le aspettative cambiano".

L'obiettivo, oltre al primo titolo nel circuito maggiore su questa superficie, è quello più grande di tutti. Alzare il trofeo al Queen's Club, teatro dello storico '500' in preparazione di Wimbledon, vorrebbe dire tornare per la quarta volta nella sua giovane carriera in vetta al ranking alternandosi nuovamente con Novak Djokovic che dopo il trionfo al Roland Garros tornerà in campo direttamente nello Slam londinese.

Nel match contro Lehecka il 20enne di Murcia ha avuto soltanto un momento di difficoltà, sul 3-1 nel secondo set quando due errori del finalista alle ultime Next Gen ATP Finals di Milano hanno evitato che subisse il contro-break. Invece Alcaraz ha archiviato la pratica in un'ora e 25 minuti conquistando la 37esima vittoria stagionale su 41 partite disputate e la sesta sull'erba dopo aver raggiunto il secondo turno a Wimbledon nel 2021 (da wild card) ed essere stato fermato agli ottavi un anno fa da Jannik Sinner.

"Penso di essere pronto per un grande risultato anche su questa superficie - ha aggiunto lo spagnolo dopo la vittoria odierna -, disputare il mio primo quarto di finale qui mi dà molta fiducia e arriverò al prossimo impegno con grande sicurezza".

Il nuovo ostacolo verso il titolo al Queen's è rappresentato da Grigor Dimitrov, che da qualificato ha battuto 63 75 nel suo match di secondo turno l'argentino testa di serie numero 8. Fra Alcaraz e il bulgaro n.26 del ranking ci sono due precedenti, tutti vinti dal prodigio murciano: a Parigi-Bercy nel novembre scorso e all'ultimo Masters 1000 di Madrid sulla strada che lo avrebbe portato alla seconda doppietta consecutiva con il titolo di Barcellona.

Se la vittoria di Alcaraz contro Lehecka non è stata una sorpresa, non si può dire lo stesso di quella di Adrian Mannarino ai danni di Taylor Fritz. Il numero 8 del mondo ha infatti conquistato due dei suoi cinque trofei ATP sull'erba e l'anno scorso a Wimbledon si è spinto fino ai quarti di finale, ma nulla ha potuto contro i 29 vincenti del mancino francese che si è imposto 64 76(7).

Il 34enne di Soisy-Sous-Montmorency ha così trovato la decima vittoria in carriera contro un top-10 e la seconda in pochi giorni dopo aver estromesso il n.3 del mondo Daniil Medvedev nel '250' 's-Hertogenbosch. Proprio sui prati olandese l'attuale n.46 del mondo ha conquistato nel 2019 il primo dei suoi due titolo ATP dopo quello dello scorso anno sul cemento di Winston-Salem.

Il prossimo avversario di Mannarino sarà però

