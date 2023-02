Alcaraz senza sconfitte nel 2023: in semifinale anche a Rio

Sette partite, sette vittorie. E' il bilancio di inizio 2023 del murciano Carlos Alcaraz, campione a Buenos Aires e ora semifinalista all'ATP 500 di Rio de Janeiro, trasmesso su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Alcaraz, che un anno fa a Rio vinse il titolo diventando il campione più giovane in un ATP 500, ha rimontato da sotto 2-4 nel primo e nel secondo set ma ha sconfitto il serbo Dusan Lajovic, numero 80 ATP, per la seconda volta in due settimane. Lo spagnolo ha chiuso 64 76(0).

Alcaraz, numero 2 del mondo, affronterà il sorprendente cileno Nicolas Jarry. Dopo aver superato le qualificazioni e battuto Lorenzo Musetti al primo turno, ha continuato il suo percorso senza perdere set. Nei quarti ha piegato 63 76(3) l'argentino Sebastian Baez, spinto anche da 28 vincenti. Numero 139 del mondo questa settimana, Jarry tornerà in Top 100 da lunedì. Secondo le proiezioni ufficiali in tempo reale dell'ATP, ora è virtualmente numero 85.

"Il mio approccio con Carlos sarà lo stesso che ho mantenuto per tutta la settimana: dovrò essere aggressivo, giocare il mio tennis. Ma dovrò servire meglio perché Alcaraz attaccherà di più la mia seconda rispetto a Baez che risponde da molto lontano" ha detto Jarry, che non ha più giocato una finale dal 2019 quando ha conquistato il suo finora unico titolo ATP a Bastad, in Svezia, sulla terra rossa.

Nell'altra semifinale si incontreranno Cameron Norrie, numero 13 ATP, e Bernabe Zapata Miralles, numero 63. Il britannico, sconfitto da Alcaraz in finale a Buenos Aires la scorsa settimana, ha rimontato un set di svantaggio contro il boliviano Hugo Dellien, semifinalista anche a Cordoba. Dellien, sempre battuto nei match contro Top 20 in carriera, ha finito per cedere 46 61 64.

Il britannico ha vinto l'84% dei punti al servizio con la prima, ma ha anche commesso sette doppi falli, due dei quali sul match point nell'ultimo game del match. Ma ha ottenuto la sua 43ma vittoria in carriera sulla terra rossa, la superficie sulla quale vanta la maggior percentuale di successi.

Zapata Miralles, infine, ha raggiunto la seconda semifinale ATP di febbraio e di tutta la sua carriera grazie al 64 26 64 su Albert Ramos-Vinolas, semifinalista nel 2017 a Rio dove ha disputato tutte le nove edizioni del torneo.

