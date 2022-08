Alcaraz si allena con Sinner: la reazione di Opelka fa sognare

Si rispettano, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Si studiano, anche da vicino. Si riconoscono come progetti di campioni che potranno dar vita a una rivalità densa e prolungata nel tempo.

Le premesse ci sono tutte e parlano di una rivalità garbata, non urlata. Le urla e i "come on!" li riservano solo al campo. Dopo la sconfitta in finale a Umago, Sinner ha elogiato la famiglia e il team di Alcaraz, ha riconosciuto l'eleganza con cui ha accettato la sconfitta e riconosciuto i suoi meriti.

Lo spagnolo dal canto suo ha ammesso che dopo le sei palle break mancate all'inizio del secondo set non ha più capito come fare per poterlo battere.

Ma ha preso la sconfitta come una lezione, un'occasione per crescere. L'ha spiegato anche alla Gazzetta dello Sport: non c'è odio, nemmeno solo sportivo, contro Sinner né contro gli italiani che pure lo hanno sistematicamente battuto quest'anno.

Sinner, la foto con Alcaraz entusiasma i tifosi

Alle parole sono poi seguiti i fatti. I due si sono allenati insieme a Montreal alla vigilia del Masters 1000 che li vede tra i protagonisti più attesi e potenziali avversari in semifinale.

Alcaraz ha postato sul proprio profilo Instagram una foto scattata a Montreal dopo una sessione d'allenamento con Sinner.

Pollici alzati, bel sorriso, “Carlito” e Jannik hanno posato insieme con un eloquente “Siamo pronti” come testo del post social.

I due giovani top 10 (Alcaraz n.4, Sinner n.10 al mondo) che si erano sfidati recentemente anche ai Championships di Wimbledon sempre con vittoria finale dell'altoatesino, confermano di avere un eccellente rapporto.

Ma i due entusiasmano anche i rivali. Lo dimostra, tra i tanti commenti che accompagnano la foto, quello di Reilly Opelka.

"Due tra i migliori in circolazione" ha scritto. Un bel segno di ammirazione non c'è che dire.