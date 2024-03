Alcaraz e Tsitsipas avanti senza problemi

Un anno dopo aver sconfitto Felix Auger-Aliassime ai quarti, Carlos Alcaraz si ripete a Indian Wells, stavolta al terzo turno. Il murciano, campione in carica, domina 62 63 il canadese, che non batte un Top 5 dalle Nitto ATP Finals 2022, e firma la sua ottava vittoria consecutiva al BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione.

Costretto al terzo set nel match d'esordio dal sanremese Matteo Arnaldi, stavolta Alcaraz incontra molte meno difficoltà. Imprime subito il suo ritmo, vince sei game di fila dal 2-2 nel primo set e si prepara così alla rivincita contro Fabian Marozsan che l'ha sconfitto agli Internazionali BNL d'Italia lo scorso maggio.

Stef speeds forward ??



An impressive performance from @steftsitsipas as he fends off Tiafoe to lock up a spot in R4 at Indian Wells!#TennisParadise pic.twitter.com/iHhapkDq5e

— Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2024

L'unica vera domanda che rimane è chi sia "N" a cui è dedicato il "Ci vediamo presto" scritto sull'obiettivo della telecamera. Sarà un messaggio a Nole, in vista di una possibile finale, o della vetta della classifica? Sarà Nadal, che si è ritirato prima di scendere in campo e sembra dai social stia già preparandosi per la stagione sul rosso? Che sia un invito per un possibile doppio olimpico con il maiorchino? Per ora tutte le ipotesi restano valide.

Vince facile anche Stefanos Tsitsipas, che ha sconfitto 63 63 Frances Tiafoe e ha così firmato la prima vittoria contro un Top 20 nel 2024. Nel suo secondo ottavo di finale in carriera a Indian Wells, dopo quello raggiunto nel 2021, Tsitsipas affronterà Andrey Rublev, numero 5 del mondo arrivato sempre almeno ai quarti nei cinque tornei giocati in stagione prima di Indian WEells, o il numero 32 Jiri Lehecka che punta al secondo ottavo di finale in carriera in un Masters 1000. Con altre due vittorie, Tsitsipas sorpasserà in classifica l'attuale numero 9 ATP Hubert Hurkacz, battuto da Gael Monfils.

