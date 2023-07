Amburgo, Noha Akugue non si ferma: primo torneo WTA, prima finale

Primo torneo, prima finale. Non poteva iniziare meglio l'esperienza nel circuito maggiore di Noma Noha Akugue, 19enne tedesca nata da genitori nigeriani, in corsa per il titolo nel torneo di casa, l'Hamburg European Open. Numero 207 del mondo, Noha Akugue ha sconfitto 63 63 Diana Schnaider. In finale affronterà l'olandese Arantxa Rus, che ha battuto l'australiana Daria Saville (nata Gavrilova), 26 63 61. A 32 anni Rus è la più anziana a raggiungere la sua prima finale WTA (al 126mo torneo) dal 2007, quando la 34enne Tzipora Obziler ci arrivò a Guangzhou nel 2007.

Quella tra Noha Akague e Rus è la prima finale WTA fra due mancine dal torneo di Praga del 2018: in quell'occasione Petra Kvitova superò in rimonta Mihaela Buzarnescu.

The fairytale continues on home soil ??????



Noma Noha Akugue surges into her first tour-level FINAL in her maiden WTA main draw appearance! #HamburgOpen pic.twitter.com/6uY489LKgy

— wta (@WTA) July 28, 2023

Di Noha Akugue già si parlava in Germania nel 2020 quando, a 17 anni, è diventata la più giovane di sempre a vincere i campionati nazionali. Capace di battere due Top 100 prima dell'inizio del torneo, Margarita Gasparyan nelle qualificazioni a Stoccarda nel 2021 e Kateryna Baindl a Linz sempre nelle qualificazioni quest'anno, ha fermato ad Amburgo la marcia di un'altra delle sorprese di questa stagione nel circuito.

Schnaider, infatti, non aveva giocato alcun main draw WTA prima del 2023. Quest'anno ha centrato la prima vittoria su una Top 100, Veronika Kudermetova a Charleston, e nelle ultime due settimane ha sconfitto due volte Bernarda Pera, testa di serie numero 1 a Budapest e numero 3 ad Amburgo, due tornei che aveva vinto nel 2022.

Noha Akugue, seconda giocatrice a raggiungere la sua prima finale WTA dopo Maria Timofeeva che ha trionfato a Budapest la settimana scorsa, ha avuto una tifosa d'eccezione. Sulle tribune del Centrale dell'Am Rothenbaum, infatti, c'era anche Andrea Petkovic, ultima tedesca prima di lei ad aver giocato una finale in un torneo di casa nel circuito maggiore, proprio ad Amburgo nel 2021. Allora Petkovic perse contro Elena-Gabriela Ruse.

