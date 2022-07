Amburgo per la prima volta 'combined': ci sarà Sinner

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, protagonisti di uno scintillante ottavo di finale a Wimbledon, illumineranno il prossimo ATP 500 di Amburgo. Lo spagnolo, che ha trionfato a Rio de Janeiro, Barcellona, Miami e Madrid quest'anno, impreziosisce l'entry list del più antico torneo tedesco in cui figurano anche Andrey Rublev (campione nel 2020 e finalista nel 2019), il campione in carica Pablo Carreno Busta, l'argentino Diego Schwartzman, la stella della Next Gen Holger Rune.

Il torneo di Amburgo, ha detto Sinner, "è un classico sulla terra battuta, lo guardavo spesso da bambino. Ho sentito anche che lì c'è una grossa comunità di italiani, spero che vengano alla Rothenbaum a fare il tifo per me”.

Quest'anno ad Amburgo tornerà anche il circuito WTA dopo i due tornei giocati in settimane consecutive nel 2021, i primi in città dal 1978. Ma in un periodo diverso rispetto al torneo maschile. Nel 2022, l'Hamburg European Open, in calendario dal 17 al 23 luglio, cambierà volto e diventerà uno dei sei tornei combined in Europa, Slam a parte, e l'unico in Germania.

Nell'entry list femminile spicca la presenza della numero 8 del mondo Danielle Collins, finalista all'Australian Open. Presenti anche la semifinalista dell'ultimo Roland GArros DAria KAsatkina e la campionessa dell'edizione 2021 Barbora Krejcikova. Annunciata anche la presenza di Elena Rybakina e di Jule Niemeier, rivelazioni a Wimbledon.