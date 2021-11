Andrea Gaudenzi a Torino: “Il futuro comincia da qui”

Sullo schermo scorrono i vincitori del torneo dei Maestri, dal 1970 al 2020: 50 anni di imprese scandite dai più forti di sempre, che messi tutti assieme rappresentano lo specchio della grandezza dello sport. Per questo, non ci si può non emozionare, nemmeno con anni di esperienza nel settore.

“Guardando il video di presentazione con i vincitori delle varie edizioni – ha detto il presidente ATP Andrea Gaudenzi – mi è venuta la pelle d'oca, per i campioni e per i 50 anni di storia del nostro sport che sono ben rappresentati dalle Nitto ATP Finals, con Torino che è la quindicesima città ospitante. Io sono un sostenitore del fatto che gli appassionati debbano vedersi raccontare una storia semplice. E la Race è la classifica più semplice da osservare, con l'andamento nel corso dell'anno che promuove i migliori all'evento di fine stagione. Un evento che poi si svolge con la formula dei round robin, coi migliori 8 e il più forte che vince. Lo trovo un format stupendo, e da italiano sono orgoglioso e felice di avere un italiano in gara”.

“La maggior parte dei giocatori al via sono sotto ai 25 anni, anzi Novak Djokovic sarà l'unico sopra a quell'età. A lui, come a Roger Federer e Rafael Nadal, dobbiamo il successo del nostro sport negli ultimi 20 anni, ma siamo anche in ottime mani per il futuro. Il tennis è l'unico sport davvero globale, l'unico sport per donne e uomini, siamo vicini a una percentuale di praticanti del 50 e 50. Secondo me siamo candidati a essere il secondo o terzo sport in ogni nazione al mondo, ci siamo vicini”.

I ringraziamenti da fare sono tanti, in particolare in un momento così delicato per la storia del mondo. “Vorrei dire grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato. Alla Fit, al Presidente Angelo Binaghi, alla Città di Torino e alla Regione Piemonte. Ovviamente un grazie anche ai partner, al nostro title sponsor Nitto, a Intesa Sanpaolo e agli altri partner commerciali. Grazie a tutti gli appassionati che verranno, nonostante le inevitabili difficoltà legate al Covid. Sono convinto che faremo vedere un grande spettacolo al mondo. Voglio anche dire grazie a Chiara Appendino e dare un benvenuto al nuovo sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Un grande in bocca al lupo ai giocatori, sono sicuro che vedremo uno spettacolo fantastico e non vedo l'ora di essere spettatore”.

Il torneo, a Torino, sarà particolare perché potrebbe davvero rappresentare un momento di passaggio dopo 15 anni di dominio dei Big 3. “Siamo in un momento che rappresenta una specie di sliding doors, un passaggio. L'era dei Big 3 non è ancora finita, però ci stiamo avvicinando a un passaggio di testimone. Ho vissuto da giocatore il periodo post Sampras-Agassi, durante il quale tutti noi professionisti del tennis avevamo paura della crisi. All'epoca non avrei mai creduto che qualcuno potesse vincere più di 14 slam, invece sono stato smentito, non una ma tre volte. Il futuro del tennis è dunque molto roseo. Data l'età dei tre grandi, è inevitabile questo passaggio di consegne. È un passaggio in corso, anche se non definitivo. Stiamo andando in quella direzione”.

“I vaccini? Novak Djokovic non ha detto di non essere vaccinato, ma solo di non volerlo dichiarare. In ogni caso questo non pone nessun problema, nessuna organizzazione sportiva al mondo ha reso obbligatorio il vaccino. Ci adeguiamo alle regole dei governi locali. Nel caso specifico, per organizzare e gestire un evento come questo, ci sono da fare test giornalieri e ci sono da prendere tutte le precauzioni del caso, ma questo non impedisce lo svolgimento dell'evento in modo regolare”.