Andreescu, Osaka, Raducanu: i tanti perché delle star giovani agli US Open…

Sarà la superficie, il democratico cemento, sarà l’elettricità o il pubblico della città che non dorme mai e spinge a cullare i sogni più impensabili, sarà che a settembre le prime della classifica sono un po’ più stanche, sarà che le giovani hanno fatto un po’ d’esperienza nei primi 8 mesi della stagione e hanno preso fiducia. Di certo negli ultimi tre anni gli US Open sono stati lo Slam delle campionesse giovani.

Prima, lo spazio che le teenagers si conquistavano nell’albo d’oro del super-torneo yankee era un fenomeno epocale: tanto che l’affermazione della statunitense Tracy Austin, che dominò Chris Evert nella finale di New York 1979 a 16 anni 270 giorni, coincise anche col più precoce in assoluto nei Majors, e si è riprodotto soltanto un ventennio dopo quando Serena Williams ha aperto clamorosamente il libro dei suoi fantastici 23 Slam, a 17 anni 350 giorni, battendo Martina Hingis nella finale agli US Open 1999, rilanciando insieme il filone di un campione afroamericano dai successi della pioniera Althea Gibson nel 1957 e ’58. Curioso, dall’esplosione della minore delle sorelle Williams agli US Open è trascorso un altro ventennio, finché dal 2019 nello Slam a stelle e strisce, è stato uno choc dietro l’altro

STAR BIANCA

La canadese di ceppo romeno Bianca Andreescu aveva cominciato la stagione 2019 da numero 152 del mondo ma aveva bruciato le tappe col suo gioco-champagne, fatto di terrificanti botte da fondo ma anche di smorzate e coraggiose discese a rete: finale ad Auckland, successo a Newport Beach, primo titolo WTA a Indian Wells, da regina del cemento, brusco stop di tre mesi per la spalla troppo sollecitata e poi ancora per tutta la stagione sull’erba, ritorno direttamente in finale all’Open del Canada (in finale su Serena Williams che si ritira, infortunata e in lacrime), storico trionfo Slam a New York di una tennista del suo Paese, al debutto nel tabellone principale, e di una figlia del 2000, prima teenager da Maria Sharapova nel 2006. Peraltro con un’affermazione netta, in due set, col brivido della rimonta subita da 5-1 a 5-5 nel secondo set, con la ripartenza però per il definitivo 6-3 7-5.

BIS NAOMI

Dopo la indimenticabile vittoria del 2018 nella Grande Mela contro il feroce pubblico che tifava smaccatamente per Serena, beniamina di casa, nel 2020, sulla scia di una stagione senza acuti, Naomi Osaka aveva concesso il bis agli US Open ad appena 22 anni, firmando il terzo Major prima del poker degli Australian Open 2021 e dell’eclissi, proprio come Andreescu, anche se non per motivi fisici ma di tenuta mentale. La giapponese di matrice USA aveva bloccato ancora la vecchia generazione, rimontando in finale mamma Victoria Azarenka per 1–6 6–3 6–3, prima rappresentante di un paese asiatico (Russia esclusa) ad aggiudicarsi 3 Slam, emula di Jennifer Capriati del sensazionale 3 su 3 nei tornei più importanti, più giovane da Maria Sharapova agli Australian Open 2008 e prima a rimontare in finale dopo il primo set perso, dal 1994.

SENSAZIONE EMMA

L’anno scorso Emma Raducanu, classe 2002, figlia della globalizzazione, nata in Canada, da padre romeno e mamma cinese, cresciuta a Londra fino a sposare la bandiera britannica, a 19 anni ha fatto scalpore più di tutte le altre adolescenti-prodigio. Prima a Wimbledon, al primo tabellone principale WTA, entrata con una wild card è arrivata al quarto turno da numero 338 del mondo. Poi, a New York, da 150 della classifica, partendo dalle qualificazioni, si è aggiudicata il titolo senza cedere un set, battendo in una finale impronosticabile la coetanea Leylah Fernandez, n.73 del mondo. Dopo di che è sparita completamente, fra cambi di allenatore e contraccolpo psicologico dopo la clamorosa e repentina sbornia che l’ha resa all’improvviso ricca e famosa.

PROMESSA 2022

Nel tennis donne sempre più equilibrato che agli US Open presenta fin troppe possibili candidate al successo finale, la numero 1 del mondo, Iga Swiatek resta la prima favorita, al di là della cattiva stagione sul cemento, peraltro dopo aver dominato sull’amica terra rossa, col secondo urrà al Roland Garros. E, ricordiamolo, la polacca ha ancora appena 21 anni e spicca ancor di più fra le top 10 perché tutte le altre hanno almeno 3 anni più di lei. Anche se subito dopo, in classifica, ci sono al numero 11 la 19enne Raducanu, al 12 la 18enne Coco Gauff e al 14 l’altra 19enne Leyla Fernandez.

Mentre, nel segno della gioventù del torneo americano, fra le qualificate spiccano la 16enne ceca Sara Bejlek, le 17enni ceche Linda Noskova e Linda Fruhvirtova, le 18enni Ashlyn Krueger (Usa) ed Erika Andrea (Rus), la 19enne russa Elina Avanesyan e la 20enne ucraina Daria Snigur.