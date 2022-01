Andy il maratoneta: 'Fiero di me stesso'

Nel 2019, a Melbourne, Andy Murray salutava in lacrime il tennis giocato. Dopo tre anni il leone britannico è ancora in campo, dopo cinque torna a vincere un match agli Australian Open e lo fa alla sua maniera: 6-1 3-6 6-4 6-7 6-4 al georgiano Nikoloz Basilashvili in quasi quattro ore di gioco. Ottima partenza anche per il numero 2 del mondo, Daniil Medvedev, e per la polacca Iga Swiatek.

ANDY MURRAY

“Sono molto fiero di questa fase della mia carriera. A volte mi sono esaltato, in altre occasioni so che avrei potuto fare meglio. Essere qui a competere e vincere partite contro professionisti con questa classifica mi rende orgoglioso. Tre anni fa davo l’addio al tennis su questo campo ma l’impressione che ho avuto è quella di non averlo mai abbandonato. Mi piace giocare qui, l’atmosfera è fantastica. In realtà non penso a ciò che è successo nel 2019. So che vorreste una risposta diversa, ma è la verità”.

Al secondo turno Murray se la vedrà con il giapponese Taro Daniel. “Taro? L’ho affrontato in Coppa Davis se non ricordo male, è abituato agli Slam. Si muove bene ed è piuttosto solido. Sarà un ottimo test per cercare di confermare la prestazione di oggi”.

“Verso la fine del 2019, durante i tornei in Asia, ho capito che avrei potuto continuare a giocare. Ad Anversa le cose andarono alla grande ma so di aver offerto prestazioni altalenanti da quel momento in poi. Il dolore all’anca mi condiziona e so di non potermi esprimere al meglio in tutti i tornei. La direzione è quella giusta ma è difficile pensare di poter recuperare in breve tempo, come quando ero più giovane”.

“Sarebbe fantastico una volta ogni tanto cercare di chiudere prima le partite, senza dover ricorrere a questo genere di maratone, ma con avversari forti è complicato. Ne parlo spesso con il mio team, proviamo a individuare nuove soluzioni con l’obiettivo di accorciare i punti. Abbandonare il proprio stile è difficile ma se guardo le partite del 2015 o del 2016 ricordo che spesso ero in grado di vincerle abbastanza velocemente. Se riuscissi ad alzare il livello potrei tornare a vincere in modo più rapido”.

DANIIL MEDVEDEV

“Djokovic? Melbourne, la Rod Laver Arena in particolare, è probabilmente il suo posto preferito al mondo. La quantità di partite, di semifinali e finali che ha vinto su questo campo è sensazionale. L’anno scorso l’obiettivo era cercare di fermarlo ma ero molto lontano dal poterci riuscire. Adoro le sfide e mi piacerebbe avere la possibilità di giocare di nuovo con lui qui".

"Tutto questo, però, non cambia il mio approccio perché ci sono sempre sette dure partite da vincere. Anche agli US Open è andata così, ho affrontato sei avversari ostici prima di arrivare in finale. Novak era a caccia di qualcosa di davvero speciale ma sono riuscito a preparare bene il match. Ho giocato un buon tennis, servendo alla grande, e sono riuscito a vincere”.

“Contro Laaksonen non è stata una partita semplice. Nel terzo set ho dato il meglio di me e sono soddisfatto di aver mantenuto la calma al servizio, evitando di dover fronteggiare palle break. I primi turni negli Slam sono complicati e vincere in tre set è sempre qualcosa di positivo. Aver vinto gli Us Open dopo essere stato finalista qui non ha cambiato le cose. Cerco sempre di migliorarmi, è quello l’unico modo per mantenere alto il livello. So cosa devo fare prima e dopo il match per sentirmi bene. Quando riesco ad esprimere il mio miglior tennis è difficile battermi”.

“Con gli altri giocatori parliamo sempre di cose importanti, come la durata della off-season per esempio. In questo momento è quasi impossibile cambiare le cose, perché non ci sono settimane libere durante l’anno. Anticipare le Finals o spostare la Coppa Davis è estremamente complicato. Tutti i tornei hanno comprato le licenze e non si può farli fuori in nome di una stagione più corta".

"Arrivare tra i migliori a fine anno e cercare di farsi trovare pronti per rappresentare al meglio il proprio Paese comporta sacrifici. A volte sarà il corpo a chiedere il conto, in altre occasioni sarà una scelta personale. Decisioni difficili perché in molti saranno contrari al tuo punto di vista”.

“Il mio allenatore? Io e Gilles (Cervara, ndr) lavoriamo insieme da quattro anni. Stiamo insieme a tempo pieno, in tutti i tornei, per circa 330 giorni l’anno. Siamo cresciuti molto, io come giocatore e lui come allenatore, scoprendo lati particolari del nostro carattere. Vediamo molta voglia di migliorare l’uno nell’altro e anche qualche litigata fa parte del percorso di crescita”.

IGA SWIATEK

“I primi game del match d'esordio sono stati abbastanza duri ma ho avuto la pazienza di trovare presto il giusto ritmo e ritrovare il mio tennis. Il nuovo allenatore? Devo ammettere che Tomasz (Wiktorowski, ndr) è stato molto bravo a proseguire un percorso che avevo già iniziato. Cambiare troppe cose all’inizio avrebbe creato confusione. Al momento ci stiamo concentrando su diversi aspetti. In particolare lavoriamo sui miei punti di forza, il che è fantastico perché mi dà molta fiducia. Sono conscia del fatto che la volée e lo slice possono migliorare, ma ancora non c’è stato tempo per lavorarci”.

“Lo scorso anno tendevo troppo ad analizzare le situazioni in campo. In realtà il tennis è un gioco, devi colpire la palla il più velocemente possibile e cercare di metterla dove l’avversario non può arrivare. A volte è più facile di quanto di pensi. Riflettere in modo eccessivo sul da farsi, sulle scelte da prendere durante il punto, rischia di essere controproducente”.

“È la quarta stagione che disputo tornei dello Slam. Mi sento serena, nonostante siano appuntamenti prestigiosi, perché averne giocati tanti a livello Junior mi ha dato molto. Ora devo lavorare e sfruttare al meglio ogni momento per entrare in simbiosi con il coach. A volte durante i tornei dopo aver lavorato duramente un paio d’ore ho bisogno di staccare ed è importante che lui lo capisca. Per me è fondamentale che ci sia un ottimo rapporto tra tutti i componenti del mio team”.