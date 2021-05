Andy Murray, operazione Roma: si allena al Foro e sogna Parigi

Andy Murray sarà al Foro Italico. Da domani lo scozzese si allenerà a Roma con i grandi campioni in tabellone agli Internazionali BNL d'Italia. "Ho prenotato una sessione la mattina con Diego Schwartzman e una al pomeriggio con Novak Djokovic" ha detto.

Lo scozzese figura intanto iscritto alle qualificazioni a Parigi e spera di ottenere una wild card per il tabellone principale a Ginevra, dove è atteso anche il ritorno in campo di Roger Federer, o Lione. Non è sicuro, invece, di ricevere l'invito da parte della Federazione francese per il Roland Garros.

Murray ha detto che gli organizzatori vogliono vederlo competere prima di prendere una decisione.

"E' difficile per me guardare molto avanti. Devo trovare il modo di reggere più a lungo in partita" ha detto Murray. "Quando mi sono operato all'anca, sapevo che sarebbe stato incredibilmente difficile. Quest'anno sono successe un paio di cose davvero molto dure da accettare".

Prima di volare per Roma, Murray si è allenato al National Tennis Centre di Londra. Con lui c'era anche Mark Petchey, che era il suo coach quando entrò per la prima volta tra i primi 50 del mondo nel 2006.

"Abbiamo passato momenti molto duri con il mio team, a causa dell'incertezza e degli infortuni. Pensavo che sarebbe stato bello avere un'altra voce nel team per qualche settimana. Naturalmente conosco Murray da tanto, abbiamo lavorato molto insieme quando ero giovane. Era un ottimo coach, ed è molto aggiornato visto il suo impegno con la televisione - ha detto Murray -. Speriamo di poter fare qualcosa di lungo periodo con lui, ma non c'è ancora nessun accordo".