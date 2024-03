Antalya: finale amara per La Vela

E' il tennis siciliano a tenere alta la bandiera dell'Italia questa settimana con due suoi rappresentati arrivati all'ultimo atto dei tornei del Circuito ITF maschile che si sono disputati in giro per il mondo: ad Antalya a giocarsi la sfida per il titolo è stato il 23enne palermitano Giuseppe La Vela, a Villena il 20enne messinese Giorgio Tabacco.

Sulla terra rossa del 15mila dollari di Antalya, in Turchia, Giuseppe la Vela, settima testa di serie, è stato sconfitto in finale per 63 61, in poco meno di un'ora e un quarto di partita, dal bulgaro Yanaki Milev, quinto favorito del seeding, che si è così assicurato il terzo titolo in carriera (il primo in questo 2024), tutti curiosamente vinti proprio nella città affacciata sul mar Mediterraneo.

Il 23enne palermitano dovrà invece attendere ancora per bissare il primo trofeo, conquistato a Satu Mare, in Romania, lo scorso settembre.

A Villena, in Spagna (cemento - montepremi 15mila dollari), finale a sorpresa quella tra Giorgio Tabacco, promosso dalle qualificazioni, ed il tedesco Liam Gavrielides, ripescato in tabellone come lucky loser, che in semifinale ha eliminato Fausto Tabacco, sesto favorito del torneo.

Sia il 20enne messinese che il coetaneo tedesco vanno a caccia del primo titolo.