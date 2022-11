Apre Casa Tennis: un vero festival nel cuore di Torino

La prima notizia da dare è significativa in merito alla buona riuscita del progetto. Casa Tennis, nel cuore di Torino, va verso il tutto esaurito per quasi tutti gli eventi in programma. Con largo anticipo rispetto persino all'inizio del torneo, le Nitto ATP Finals, seconda edizione italiana. Palazzo Madama ha aperto i battenti per ciò che sarà il contorno cittadino all'evento in programma al PalaAlpitour. Dopo l'inaugurazione e i saluti istituzionali, l'appuntamento inaugurale è stato quello del Premio di Letteratura Sportiva intitolato a Gianni Mura, dedicato ai libri di narrativa contemporanea che raccontano lo sport.

A seguire, l'incontro del pubblico con Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, le uniche due azzurre ad aver vinto uno Slam in singolare e vincitrici del Roland Garros nel doppio delle Leggende nel 2022. Per un momento enogastronomico, la degustazione dei vini aromatici per eccellenza del Piemonte: Asti spumante, Moscato d’Asti e Brachetto d’Acqui in tutte le loro declinazioni. E per chiudere, l'incontro con Lorenzo Sonego, torinese doc e vincitore di tre tornei del circuito maggiore, oltre che davisman.

Una prima giornata straordinaria per un luogo altrettanto straordinario, che accompagnerà appassionati, turisti e curiosi lungo la settimana più importante del tennis piemontese. Sarà un vero e proprio Festival, col tennis come tema. Dai libri alle degustazioni, dalle visite guidate ai meeting con i grandi sportivi. Ogni giorno una scoperta, ogni giorno una sorpresa, con italiano e inglese come scelte possibili in modo che tutti gli stranieri presenti a Torino per l'evento possano godere delle esperienze che sono state pensate per loro.

Nei prossimi giorni, fino a domenica 20, sarà un susseguirsi di appuntamenti che avranno sì il tennis come filo conduttore, ma che sconfineranno spesso in altri settori. Tenendo sempre un occhio su ciò che starà accadendo al PalaAlpitour. Un tour virtuale del Piemonte che porterà a Casa Tennis le eccellenze della regione, sotto il profilo culinario ma non solo. Saranno rappresentate tutte le città, con tutto ciò che le ha rese popolari.

Ci saranno anche dei talk, per esempio quello organizzato mercoledì 16 alle ore 11. Con la Camera di commercio di Torino, settore nuove imprese, che si rivolge a giovani, professionisti, ma anche ad appassionati e amanti di tutto ciò che ruota attorno allo sport. L’idea in questo caso è quella di offrire a un pubblico di giovani, aspiranti imprenditori e imprenditrici, il punto di vista di chi vive di sport, con lo scopo di raccontare l’attività imprenditoriale, opportunità, nuovi orizzonti, difficoltà e rischi.

Come detto, spazio anche ad altri sportivi e altri sport. Per esempio, sabato 19, alle ore 19, Casa Tennis di Torino ospiterà, in videocollegamento, Giorgio Chiellini. Uno dei difensori più vincenti della storia del calcio moderno, già capitano dell’Italia che ha trionfato a Wembley agli ultimi Campionati Europei e della Juventus. Sarà special guest intervistato per l’occasione da Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, per condividere l’esperienza e la passione vissute sul campo in una vita dedicata allo sport con le maglie azzurra, bianconera e oggi del Los Angeles FC in Major League Soccer.

Ma spazio anche alla musica. Come domenica 20, giorno della finale, alle ore 15. Per 'Parole di Tennis', Samuel Romano e Max Gazzè presenteranno un incontro tra palco e passione per lo sport. A Casa Tennis i due alfieri della musica italiana parleranno quindi di musica, dei loro ultimi progetti ma anche delle loro passioni sportive. Sono solo due esempi di quello che sarà Torino in questa magica settimana, dove tutto il mondo scoprirà una città meravigliosa, ormai pronta per vivere di tennis.