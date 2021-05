APT Padel Tour: il terzo incomodo che vuole rompere gli schemi

Quando si parla di padel internazionale la mente degli appassionati corre immediatamente al World Padel Tour, oppure al Cupra FIP Tour che in questo 2021 si è allargato a dismisura, con l’aggiunta della nuova categoria Gold e di tanti tornei in più, sparsi in varie nazioni. Oggi i due circuiti sono paralleli, hanno una sola classifica e viaggiano nella stessa direzione, ma dal 2020 nella scena del padel globale c’è un terzo incomodo dalle ambizioni sempre più importanti, che punta a rompere gli schemi. Si tratta dell’APT Padel Tour, un progetto nato dal desiderio del 50enne imprenditore monegasco Fabrice Pastor, ceo della Monte Carlo International Sports, di sviluppare il padel in tutto il mondo offrendo ai giocatori maggiori opportunità per competere e sostentarsi.

Pastor le dinamiche del WPT le conosce bene: in passato ha disputato più di una tappa, e con la sua società era l’organizzatore del Master di Monte Carlo del circuito, che fra 2015 e 2016 puntava a diventare uno degli appuntamenti clou del calendario. Si giocava al Chapiteau de Fontvieille, con un trofeo disegnato dal brand di lusso Cartier e il clima glamour tipico del Principato, ma Pastor non digeriva alcune dinamiche del World Padel Tour e così ha presto deciso di staccarsi dal circuito, per provare un’avventura imprenditoriale tutta sua.

Dopo qualche tentativo non andato secondo i piani, ha avuto l’intuizione di cercare fortuna in America, la terra dove il padel ha vissuto il suo primo boom, ma poi è rimasta sprovvista di un circuito di alto livello da quando tutti i campioni si sono trasferiti in Spagna per giocare il WPT, diventato molto più remunerativo e popolare rispetto ai vari campionati interni all’Argentina. Pastor ha così fondato la Continental American Padel Federation (CAPF), unendo prima le federazioni di Canada, Stati Uniti e Messico, e poi accogliendo anche Argentina e Cile, e da lì è nato nel 2020 l’American Padel Tour, oggi trasformato in APT Padel Tour – senza più la parola American – da quando grazie all’accordo con la FEPA (Federation of European Padel) il circuito si è esteso anche al continente europeo.

La struttura del calendario (al momento solo maschile, ma il direttivo del circuito è al lavoro per aprirlo presto anche alle donne) è molto simile a quella del World Padel Tour, con 11 Open, 4 Master, 2 Grand Master e il Master final che chiude la stagione, al quale si qualificano le migliori coppie del ranking. Tutti in diretta streaming (gratuita) sul sito web dell’APT Padel Tour. Ma a differenza del circuito concorrente, l’APT è esteso su molte più nazioni: nel calendario originale del 2021 erano ben dodici, cinque in America (Cile, Paraguay, Argentina, Messico e Stati Uniti) e sette in Europa (Principato di Monaco, Belgio, Spagna, Finlandia, Svizzera, Portogallo e Svezia). “Il padel sta esplodendo – ha detto Pastor in una recente intervista –, quindi è il momento di investire a livello globale. La Spagna rimane la roccaforte del gioco, ma non è rimanendo il Spagna che si garantisce alla disciplina il miglior sviluppo possibile. Un circuito professionistico deve affidarsi a palcoscenici internazionali. Nel lungo termine puntiamo a essere presenti in ogni continente”.

Per rendere sempre più concreti i suoi progetti, a fine 2020 l’imprenditore ha affidato il ruolo di direttore generale dell’APT Padel Tour a Thomas Johansson, proprio il campione dell’Australian Open 2002, che negli ultimi anni ha sposato il mondo del padel. “L’APT – ha detto lo svedese, ex n.7 della classifica mondiale di tennis – è un circuito per tutti, e puntiamo a una diffusione globale. Credo che sia l’APT sia il World Padel Tour debbano pensare a cosa è meglio per il padel, indipendentemente dagli interessi privati. Non ho alcuna intenzione di creare una rivalità: entrambe le realtà hanno delle enormi possibilità per far crescere la disciplina. Oggi sono molto pochi i giocatori in grado di sopravvivere solo grazie ai montepremi dei tornei di padel: affinché il gioco continui a crescere, è necessario che questo numero cresca sempre di più. Dobbiamo aumentare il numero di atleti professionisti, attingendo da ogni parte del mondo”.

Ambizioni in linea con l’espansione del padel, ma che in questo periodo storico non ha fatto altro che aumentare le difficoltà, visto che nel 2020 l’APT ha dovuto fare seriamente i conti con la pandemia, e anche quest’anno non se la passa tanto meglio. Delle prime sei tappe, infatti, una è stata cancellata e due sono state posticipate. Si sono giocati solamente due eventi in Paraguay a marzo, più uno a metà aprile a Liegi (Belgio), dove hanno vinto il portoghese Miguel Oliveira e della spagnolo Cayetano Rocafort, due dei giocatori che hanno deciso di cercare fortuna lontano dal World Padel Tour.

Disputati anche un paio di tornei Future (la categoria inferiore) come quello della scorsa settimana in Messico, dove ci ha messo lo zampino Leonel “Tolito” Aguirre, popolarissimo sui social grazie alle autentiche magie che riesce a produrre nella gabbia. Sarebbe stato tutto più semplice se il circuito si fosse sviluppato in meno nazioni, ma proprio in questi giorni Pastor si trova in Sudamerica, per valutare come aggiustare il calendario in funzione di una situazione sanitaria che rimane ancora un grande interrogativo.

Ma nonostante tutte le difficoltà le sue ambizioni non sono affatto cambiate. “Puntiamo a diventare presto il circuito internazionale di riferimento – ha aggiunto l'imprenditore –, e nel 2023 penso che si uniranno a noi sempre più atleti, oggi riluttanti a unirsi al progetto APT”. Pastor allude al contratto che regola la presenza dei migliori giocatori al mondo nel World Padel Tour, e che prevede degli obblighi che rendono complicata la partecipazione ad altri eventi. Pertanto, oggi tutti i big sono legati al WPT e i migliori dell’APT Padel Tour non sarebbero particolarmente competitivi se si trovassero di fronte Galan, Lebron, Belastaguin e compagnia. Ma se i propositi di espansione globale del duo Pastor-Johansson diventassero realtà, e le condizioni economiche del nuovo circuito dovessero un giorno rivelarsi ugualmente (o più) soddisfacenti, non è da escludere che alcune delle star del World Padel Tour possano pensare di cambiare strada.