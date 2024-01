Arnaldi lotta e vince, è ai quarti a Brisbane

Lotta e vince ancora, Matteo Arnaldi, che centra il primo quarto di finale del 2024 al Brisbane International presented by Evie, ATP 250 con un montepremi di $739.945 sul duro (Greenset Cushion) al Queensland Tennis Centre.

Il sanremese si impone ancora al terzo set, come all'esordio contro Marton Fucsovics. Batte lo slovacco Lukas Klein, numero 170 del mondo, 64 36 75, forte di 69 punti vinti a 55 negli scambi brevi, conclusi in meno di quattro colpi, i più importanti nel tennis moderno. Secondo le statistiche ATP, Arnaldi ha completato il match con 24 vincenti a 26 e 16 gratuiti contro 14, ed è stato complessivamente più efficace al servizio, soprattutto con la seconda, e in risposta, particolarmente contro la seconda.

Per un posto in semifinale affronterà Roman Safiullin, numero 39 che ha sorpreso Ben Shelton all'esordio, o Alexei Popyrin, numero 40, che Arnaldi ha battuto nel primo, intensissimo, singolare della finale di Coppa Davis a Malaga dopo aver salvato otto palle break nel terzo set.

Arnaldi supera Klein e centra i quarti a Brisbane: la cronaca

In maglia viola e pantaloncini bianchi, divisa che ricorda quella della Fiorentina dell'epoca di Roberto Baggio, Arnaldi concede il break nel primo turno di battuta, zavorrato da due doppi falli nel game (0-2).

Sotto 0-3, l'azzurro inizia a tessere il filo della sua rimonta e vince cinque game di fila. Alla prima occasione, che si procura con un diritto sulla riga, Arnaldi firma il contro-break. Il sanremese costringe Klein a giocare un rovescio che si ferma sul nastro e la partita cambia (2-3). L'azzurro spinge con più continuità al servizio, sostenuto da un bel gruppetto di tifosi italiani, mentre il tennis di Klein si fa sempre più irregolare. Con un doppio fallo e tre errori, lo slovacco consegna il secondo break consecutivo che vale il sorpasso di Arnaldi (4-3).

Arrivato a inizio dicembre in Australia per passare le festività con la famiglia della sua fidanzata australiana, Mia, Arnaldi incarna al meglio lo spirito che Al Pacino chiedeva ai suoi giocatori nel monologo finale di Ogni maledetta domenica: è disposto a battersi, e sportivamente a morire, per ogni centimetro di campo da guadagnare. E' così che cancella due palle del contro-break, prima con una combinazione servizio-diritto poi con il terzo ace della partita. Ed è ancora il servizio la chiave per indirizzare in suo favore il game che chiude il primo set.

Klein, sceso come rendimento con la prima di servizio e con il rovescio dopo l'ottimo inizio di partita, inizia anche il secondo set con un break di vantaggio.

Lo firma al quarto game, grazie anche a un doppio fallo di Arnaldi, a un diritto steccato e a una smorzata risultata alta e più facile da contrastare. E' il punto che di fatto decide il parziale. Arnaldi sbaglia decisamente di più in questo set e di conseguenza Klein guadagna fiducia. Gestisce con meno tensioni i suoi turni di battuta, e non a casa ricava l'83% di punti quando mette in campo la prima, il 63% con la seconda.

Il servizio fa la differenza in avvio di terzo set, come dimostrano i soli cinque punti vinti dal giocatore in risposta nei primi sette game. Arnaldi varia angoli e velocità al servizio, sfrutta bene la soluzione a uscire particolarmente da destra. Si apre bene il campo nei suoi turni di battuta, ma non sempre è deciso o risolutivo nei pressi della rete. E' molto più sicuro, invece, nell'attacco da dietro.

E quando il gioco si fa duro, mentre salgono i cori "Matteo, Matteo!", Arnaldi gioca più duro. Le prime palle break del set, tre consecutive, valgono altrettanti match point per l'azzurro (6-5 0-40, servizio Klein). Lo slovacco spinge a tutta con il servizio e cancella le prime due, ma alla terza Arnaldi lo inchioda dalla parte del rovescio e fa felici i suoi tifosi italiani.



BRISBANE INTERNATIONAL, STORIA E CURIOSITA'

LIVESCORE

ORDINE DI GIOCO

MAIN DRAW SINGOLARE

MAIN DRAW DOPPIO

QUALIFICAZIONI