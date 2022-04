ATP Barcellona, tutto rinviato: semifinali live in tv dalle 11

La pioggia complica ancora la giornata a Barcellona. Le semifinali, rinviate per ore e iniziate dopo le 19, sono state definitivamente interrotte dopo quattro game, sul 2-2 nel primo set. Alcaraz-De Minaur e Schwartzman-Carreno Busta riprenderanno alle 11.

"Abbiamo deciso di cancellare la giornata perché le condizioni non erano ottimali e non c'era modo di migliorare lo stato dei campi" hanno detto in conferenza stampa il direttore del torneo David Ferrer e il CEO Xavier Pujol. "Abbiamo fatto questa scelta per due ragioni: per la salute dei giocatori e per gli appassionati. Ci dispiace per i tifosi che sono venuti, ma siamo stati sfortunati con il maltempo: sono cose che non possiamo controllare. Domenica ai vincitori delle semifinali toccherà giocare due partite"

In campo, sempre che il tempo dia tregua, ci saranno due spagnoli a giocarsi la finale per la terza volta nelle ultime quattro edizioni del torneo. Pablo Carreno Busta, che nei quarti ha salvato tre match point contro il norvegese Casper Ruud e festeggiato il decimo successo contro un Top 10, sfida per la quarta volta Diego Schwartzman, il più vincente sulla terra rossa nel 2022. Lo spagnolo, alla prima semifinale stagionale, insegue l'undicesima finale in carriera. L'argentino punta alla terza nel 2022.

Il diciottenne Carlos Alcaraz, numero 119 del mondo un anno fa a Barcellona, è proiettato a diventare il primo teenager in Top 10 dai tempi di Andy Murray nel 2007, e il più giovane dopo Rafa Nadal. I due debutteranno per la prima volta tra i primi 10 nello stesso giorno, il 25 aprile, a 17 anni di distanza.

Alcaraz, secondo giocatore per partite vinte quest'anno, ha ottenuto 21 successi su 24 match giocati. E sul rosso non ha ancora mai perso dopo aver vinto il primo set. Elementi che rendono complessa la missione di De Minaur, primo semifinalista australiano a Barcellona dopo Lleyton Hewitt nel 2002, che mai si era spinto così avanti sul rosso nel circuito ATP.