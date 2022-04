ATP Belgrado, Rublev pronto a rovinare la festa di Djokovic (finale live alle 14)

Vincere il primo titolo del 2022 davanti ai suoi tifosi a Belgrado. Novak Djokovic ha l'opportunità di segnare il cambio di passo in una stagione finora ridotta a tre tornei disputati a causa della sua ferma volontà di non vaccinarsi contro il COVID-19. Il numero 1 del mondo sfida il numero 8 Andrey Rublev con l'obiettivo di aggiungere alla sua bacheca il trofeo numero 87 per il titolo all'ATP 250 di Belgrado. La sfida sarà trasmessa in diretta su SuperTennis e sulla nostra piattaforma digitale SuperTenniX alle 14.

Già vincitore del Serbia Open nel 2009 e nel 2011, Djokovic si presenta alla finale forte di un bilancio di 13 successi e 2 sconfitte nel torneo. Nei turni precedenti ha eliminato Laslo Djere, Miomir Kecmanovic e Karen Khachanov, sempre recuperando un set e un break di svantaggio. Ha portato così il suo record nelle partite giocate in Serbia, a tutti i livelli, a 37-5.

"A Belgrado ho vinto tre partite chiave - ha detto Djokovic in conferenza stampa dopo la semifinale. Ogni successo è molto importante per me in questo momento. Poi giocare in casa con l'incredibile sostegno del pubblico mi dà sempre i brividi e la motivazione per dare il meglio e lottare fino alla fine".

Con la finale al Novak Tennis Centre, Djokovic ha allungato una serie positiva che rinforza la sua immagine di longevità ad alto livello nel circuito. Anche sul rosso, superficie che non molti fra i suoi tifosi definirebbero come la sua migliore. Djokovic ha infatti raggiunto almeno una finale sulla terra battuta per il sedicesimo anno consecutivo (2006-2002). Ha così eguagliato in questa particolare classifica, limitata all'era Open, il francese Richard Gasquet (2005-2021).

Solo Rafa Nadal ha fatto meglio. Ne ha giocata almeno una a stagione per 17 anni, dal 2004-2021. Ed è tornato ad allenarsi per estenderla a 18. Djokovic ha così staccato il cileno Jaime Fillol (1968-1983), lo statunitense Andre Agassi (1988-2003) e lo spagnolo David Ferrer, direttore dell'ATP di Barcellona (2002-2017), finalisti almeno una volta sul rosso per 15 anni di fila.

In finale, sfida per la seconda in carriera il russo Rublev, che quest'anno ha trionfato a Dubai e Marsiglia portando a dieci il totale dei suoi titoli ATP. Si sono già incontrati alle Nitto ATP Finals lo scorso novembre. Allora il numero 1 del mondo vinse 6-3 6-2.

"Sarà divertente - ha detto Rublev dopo il successo su Fabio Fognini in semifinale -. Non ho niente da perdere, posso andare in campo e divertirmi. Novak gioca in casa, sarà il suo momento, il meglio che posso fare è provare a dare il massimo su ogni punto".