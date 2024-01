Atp Brisbane, Rune - Dimitrov e una finale per due generazioni

Saranno Holger Rune e Grigor Dimitrov a sfidarsi in finale al “Brisbane Internationall” (ATP 250 - montepremi 661.585 dollari). I due si affronteranno per la terza volta in carriera con un bilancio sin qui fissato sulla parità.

Nella prima semifinale Holger Rune ha sconfitto per 64 76(0) il russo Roman Safiullin. Un break in avvio di primo set e otto punti consecutivi messi a segno in chiusura di partita sono stati sufficienti al danese per prenotare il suo posto nella prima finale del suo 2024.

"E' stato un buon match - ha dichiarato il n .8 del mondo e prima testa di serie del seeding - ho iniziato bene centrando subito un break nel primo game e gli ho messo immediatamente pressione e poi nel secondo set ho messo a segno subito un altro break. Lui poi ha pareggiato i conti e tutto è diventato più equilibrato ma nel tie-break sono comunque riuscito a mantenere un buon livello di gioco quando più contava".

A contribuire al successo del danese molto ha concorso l'aggressività con cui si è scagliato sulla seconda di servizio del suo rivale (68% di punti ottenuti). Safiullin, se non sorretto da una buona prima palla, è sembrato avere le polveri bagnate, incapace di entrare col ritmo giusto nello scambio quasi sempre condotto dal giovane allievo di Boris Becker che ha arricchito la sua prestazione anche con 7 ace.

Dopo le due finali centrate l'anno scorso (Ginevra e Bercy) colte a cinque anni di distanza dall'ultima volta in cui ebbe l'occasione di vincere un titolo, Grigor Dimitrov battendo in due set l'australiano Jordan Thompson (n.55) si è guadagnato la chance per riprovarci. Il bulgaro, che sta vivendo una seconda giovinezza, ha offerto una solida prestazione impreziosita da oltre l'80% di punti estratti dalla sua prima di servizio, 10 ace e la consueta disinvoltura nel saper mettere in campo un gioco fatto di variazioni e accelerazioni raramente sciupato dai grauiti concessi. Il bulgaro n.14 del ranking è riuscito ad annullare tutte e 6 le palle break costruite da Thompson sferrando l'ultimo assalto all'11° game del secondo set, quando ottenuto il break, è riuscito a consolidarlo subito dopo alla prima occasione lasciando a zero lo sconsolato australiano.

