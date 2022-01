ATP Cup, domani alle 7.30 Italia-Australia live in esclusiva su SuperTennis

Il 2022 del tennis riparte da Sydney. E' l'ATP Cup a inaugurare la nuova stagione. La manifestazione a squadre vede l'Italia, una nazione delle sedici partecipanti con due Top 10 in rosa, come grande favorita per la vittoria. Gli azzurri, guidati da Matteo Berrettini e Jannik Sinner, sono inseriti nel girone B con la Francia, che ha preso il posto dell'Austria dopo i forfait di Thiem e Novak, l'Australia e la Russia. I campioni in carica si presentano però senza il numero 5 del mondo Andrey Rublev, che ha contratto il Covid-19, il numero 18 Aslan Karatsev e il doppista Evgeny Donskoy. A parte Daniil Medvedev, la Russia fa davvero meno paura.

L'Italia schiera, oltre ai due Top 10 che hanno reso indimenticabile il 2021 del tennis azzurro, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli.

SuperTennis trasmetterà integralmente l'ATP Cup. Le sfide dell'Italia saranno in diretta esclusiva, le partite che non coinvolgono gli azzurri in simulcast con Sky Sport.

Gli appassionati potranno vedere in diretta l'Italia soltanto sul nostro canale. Berrettini, al rientro dopo l'infortunio alle Nitto ATP Finals, e Jannik Sinner debuttano contro l'Australia il 2 gennaio alle 7.30 del mattino ora italiana. L'Italia tornerà in campo alle 00.00 di martedì 4 (ora italiana) contro la Francia e alla stessa ora di giovedì 6 contro la Russia.

Chi non può restare sveglio tutta la notte per tifare gli azzurri potrà rivedere gli incontri in replica: alle 13 quando il match inizia a mezzanotte, alle 19 quando scatta alle 7.30.

A partire dalle 7,30 del primo gennaio, il palinsesto comprende una ricca programmazione dedicata all'ATP Cup. SuperTennis, comunque, trasmetterà anche il WTA 500 di Adelaide che inizierà il 3 gennaio e i due WTA 250 di Melbourne in calendario dal 4.

Questa la programmazione di massima degli incontri di ATP Cup su SuperTennis, destinata però a variare di giorno in giorno in base all'andamento delle partite:

Sabato 1 gennaio

dalle ore 07:30 Serbia vs Norvegia e Grecia vs Polonia (live o differite)



Domenica 2 gennaio

dalle ore 00:00 Canada vs USA Live

dalle ore 07:30 Italia vs Australia Live

dalle 13:30 circa Germania vs Gran Bretagna (differita)

dalle 19:00 circa Italia vs Australia (replica)



Lunedi 3 gennaio

dalle ore 00:00 Norvegia vs Spagna Live

dalle ore 07:30 Grecia vs Argentina Live



Martedi 4 gennaio

dalle ore 00:00 - Italia vs Francia Live

dalle ore 07:30 - Canada vs Gran Bretagna Live

dalle ore 13:30 circa Italia Francia (replica)



Mercoledi 5 gennaio

dalle ore 00:00 - Polonia vs Argentina Live

dalle ore 07:30 - Serbia vs Spagna Live



Giovedi 6 gennaio

dalle ore 00:00 - Italia vs Russia Live

dalle ore 07:30 - Canada Germania Live

dalle ore 13:30 - Italia vs Russia (replica)



Venerdi 7 gennaio

dalle ore 07:30 - Semifinale 1



Sabato 8 gennaio

dalle ore 03:00 - Semifinale 2



Domenica 9 gennaio

dalle ore 07:30 Finale