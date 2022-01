ATP Cup, il nuovo livescore per sapere tutto su match e risultati

Un nuovo livescore, ancora più ricco di informazioni. E' il regalo di SuperTennis a tutti gli appassionati per il 2022.

Nella barra degli strumenti si possono selezionare una serie di opzioni. Si possono visualizzare tutti gli incontri di giornata o solo quelli in corso, si possono selezionare solo i match di un particolare evento oppure consultare in ogni momento le classifiche ATP e WTA, di singolare e di doppio. Il livescore consente anche di leggere i risultati dei giorni precedenti e di scoprire la programmazione dei successivi.

Le grandi novità riguardano la quantità di informazioni disponibili per i singoli incontri. Cliccando sul punteggio di una partita in corso o terminata si aprirà una nuova finestra con quattro diverse schermate:

"punteggio" che offre il riepilogo dell'andamento dei singoli game "commenti" con sintetiche informazioni per ciascun gioco "statistiche incontro" con i dati rilevanti di rendimento su servizio e risposta "testa a testa" con un riepilogo degli scontri diretti fra i due giocatori in campo e le ultime cinque partite giocate da ciascuno dei protagonisti

Quest'ultima schermata è disponibile anche per i match in programma ma non ancora iniziati. In questo modo, con un solo clic, potrete trovare tutte le informazioni rilevanti su quanto accade nel mondo del tennis.