ATP Cup: Spagna e Polonia, semifinale più vicina

Spagna e Polonia avvicinano la qualificazione alla semifinale di ATP Cup. Il 3-0 maturato rispettivamente contro Norvegia e Georgia mantengono le due nazionali in testa ai rispettivi gironi a punteggio pieno dopo due giornate.

Nella mattinata italiana sono scattati gli altri due incontri di giornata, in diretta su SuperTennis: Argentina-Grecia e Serbia-Cile.

ATP CUP - RISULTATI E CLASSIFICHE IN TEMPO REALE

Roberto Bautista Agut si conferma l'uomo in più della Spagna nella manifestazione. "Mi piace giocare in Australia, qui riesco a esprimere il mio miglior tennis" ha commentato dopo il 6-4 7-6(4) su Casper Ruud, unico Top 10 tra i protagonisti del Gruppo A.

Bautista ha completato la sua nona vittoria in undici singolari disputati in carriera in ATP Cup con il 92% di punti vinti al servizio con la prima e senza concedere palle break al norvegese, semifinalista alle Nitto ATP Finals nel 2021.

Ma Bautista, uno dei migliori nel circuito ATP per rendimento in risposta nelle ultime 52 settimane, ha mostrato un tennis più efficace e soprattutto più solido.

"Casper l'anno scorso ha avuto una stagione straordinaria. Oggi però sento di aver giocato davvero bene. Ho risposto bene, ho commesso pochi gratuiti, sono stato più aggressivo. Cerco di giocare partite così, è per questo che mi alleno duramente" ha detto lo spagnolo.

Bautista ha completato il successo spagnolo dopo il 6-3 6-3 dell'ex Top 10 Pablo Carreno Busta sul numero 345 del mondo Viktor Durasovic. "E' sempre importante vincere la prima partita - ha detto -. Mi sono sentito meglio rispetto al primo giorno, ma è normale. Devi prendere ritmo, fiducia. Forse all'inizio ho sbagliato un po' troppo ma poi ho cominciato a giocare davvero bene".

Nella sfida che ha aperto la seconda giornata del Gruppo D, sulla Ken Rosewall Arena, la Polonia ha sconfitto la Georgia che non ha schierato il proprio numero 1 Nikoloz Basilashvili, finalista l'anno scorso a Indian Wells.

Kamil Majchrzak, allenato dall'ex Top 10 svedese Joakim Nystrom, ha dominato 6-1 6-1 Aleksandre Bakshi, numero 974 del mondo. "Con il mio coach stiamo lavorando per sviluppare un tennis a tutto campo, ma senza fermare il mio gioco da fondo - ha spiegato -. Mi sta dando molta calma e fiducia, sento che sto migliorando".

Alexandre Metreveli, nipote del finalista di Wimbledon nel 1973, l'edizione del boicottaggio, ha sostituito Basilashvili e sognato per un set abbondante la vittoria contro il numero 9 del mondo Hubert Hurkacz che gli avrebbe fruttato 30 punti in classifica. Ma il georgiano, numero 571 del ranking, ha finito per cedere 6-7(5) 6-3 6-1.

"Rispetto alla prima partita sulla Qudos Arena le condizioni erano diverse - ha spiegato Hurkacz, semifinalista a Wimbledon e campione a Miami l'anno scorso -, la palla rimbalza un po' più alta e più veloce. Ho dovuto adattarmi, mi ha aiutato molto vedere i tifosi polacchi fare il tifo per noi. Sono stati grandi".

Mercoledì Spagna e Polonia si giocheranno il primo posto nel girone e dunque l'accesso in semifinale contro Serbia e Argentina.