ATP Monaco su SuperTenniX: sorpresa Otte nei quarti

All'ATP di Monaco sono naufragati subito i sogni del numero 1 di Germania, Alexander Zverev. Ma continuano quelli del numero 2, Oscar Otte, forte del best ranking e di quella che ha definito la più grande vittoria in carriera.

Il 28enne, questa settimana salito al 62° posto in classifica, è riuscito con la forza della pazienza e della resilienza a piegare 76(4) 62 Reilly Opelka. "Non avevo un vero e proprio piano - ha spiegato -, volevo solo rimanere concentrato quando lui faceva piovere una prima di servizio dopo l'altra a cui era impossibile rispondere. E' stata questa la chiave per la vittoria".

Nei quarti di finale del torneo tedesco, trasmesso in diretta su SuperTennis e sulla nostra piattaforma digitale SuperTenniX, affronterà un'altra delle sorprese del torneo, il cileno Tabilo. "Sono felicissimo, tante cose stanno andando bene in questo periodo - ha detto -, ma per ora mi limito a pensare una partita alla volta".

Resta in corsa anche la seconda testa di serie del tabellone, il numero 7 del mondo Casper Ruud. Il norvegese ha rischiato per un set contro lo slovacco Alex Molcan, ma ha chiuso 36 64 64 dopo due ore e 17 minuti. "E' stato un test difficile, ma sono riuscito a riprendere ritmo verso la fine del primo set. Anche se l'ho perso, questo mi ha dato fiducia per cambiare marcia nel secondo".

Semifinalista l'anno scorso a Monaco di Baviera, Ruud è il giocatore con la più alta classifica rimasto in tabellone dopo la sconfitta di Zverev contro Holger Rune che ha festeggiato la prima vittoria su un Top 20 a due giorni dal diciannovesimo compleanno.

Battuto ai quarti a Monte-Carlo, il norvegese ha vinto otto delle dieci partite giocate sul rosso nel 2022 e punta al secondo titolo della stagione dopo il successo a Buenos Aires. Per riuscirci, dovrà intanto superare l'olandese Botic van de Zandschulp, numero 40 del mondo, che l'ha sconfitto allo US Open l'anno scorso.

Negli altri quarti di finale, Rune incontra Emil Ruusuvuori e Miomir Kercmanovic, arrivato per il sesto torneo di fila tra i migliori otto, metterà alla prova il campione in carica Nikoloz Basilashvili ancora imbattuto a Monaco di Baviera.