ATP Santiago, tre italiani puntano al main draw

Scattano stasera le qualificazioni del Movistar Chile Open, l'ATP 250 sulla terra rossa di Santiago (montepremi $718.245) trasmesso su SuperTennis e SuperTenniX. Tre gli italiani che puntano al main draw.

Franco Agamenone, numero 165, debutta contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild, numero 365 ATP. Ex campione dello US Open junior 2018, superò Lorenzo Musetti in finale, Seyboth Wild ha vinto il titolo a Santiago nel 2020, a 19 anni: diventò il primo giocatore negli anni 2000 a conquistare un titolo nel circuito ATP e il più giovane campione brasiliano nell'era Open.

Si sono già incontrati una volta, sulla terra rossa, al Challenger di Sao Leopoldo, in Brasile, l'anno scorso: Agamenone si è ritirato sotto 76(5) 51.

TABELLONE QUALIFICAZIONI

Riccardo Bonadio, numero 171 ATP e ottava testa di serie, inizia il suo percorso contro la wild card cilena Gonzalo Lama, numero 337 del mondo, mai entrato tra i primi 150. Lama ha vinto l'unico precedente confronto diretto, sempre sulla terra battuta, negli ottavi di un Future di Antalya del 2020, in due set.

Andrea Pellegrino, numero 191, affronta il tedesco Yannick Hanfmann, numero 137 che ha toccato un best ranking di 92 nel 2021. Due volte finalista nel circuito ATP, è diventato professionista solo nel 2015, a 24 anni, dopo aver giocato per quattro anni per la squadra della University of Southern California con cui ha vinto due titoli universitari nella NCAA. Pellegrino l'ha battuto nell'unico precedente confronto diretto, 63 63 negli ottavi al Challenger di Napoli nel 2021.