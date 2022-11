Auger-Aliassime alle Nitto ATP Finals 2022, la scheda: numeri e curiosità

Felix Auger-Aliassime è uno dei due debuttanti alle Nitto ATP Finals, insieme a Taylor Fritz. Il 2022 è stato senza dubbio il suo anno. Il canadese è entrato per la prima volta in Top 10 e vinto i primi quattro titoli ATP in carriera, di cui tre ottenuti in altrettante settimane consecutive a fine stagione. Traguardi che hanno impreziosito la sua miglior stagione in carriera.

Il 2022 di Auger-Aliassime

Il canadese ha cominciato l'anno vincendo insieme a Denis Shapovalov l'ATP Cup e centrando i quarti all'Australian Open.

La prima svolta è maturata all'ATP 500 di Rotterdam dove ha sconfitto Egor Gerasimov, Andy Murray, Cameron Norrie e Andrey Rublev per raggiungere la nona finale in carriera. Nelle prime otto non aveva conquistato nemmeno un set, stavolta ha battuto in due Stefanos Tsitsipas. La settimana successiva è tornato in finale a Marsiglia, fermato però da Andrey Rublev.

Costretto al forfait a Dubai per un infortunio alla schiena, Auger-Aliassime ha subito due sconfitte all'esordio a Indian Wells e Miami.

Sulla terra non ha passato due turni in uno stesso torneo fino a Barcellona dove ha centrato i quarti. Stesso risultato confermato all'Estoril e nei due Masters 1000 di Madrid e Roma.

Al Roland Garros ha firmato all'esordio la prima rimonta da sotto di due set in carriera contro il sorprendente Juan Pablo Varillas. Dopo i successi su Camilo Ugo Carabelli e Filip Krajinovic, negli ottavi è diventato il terzo giocatore a spingere Nadal al quinto set nella storia dello Slam parigino. Ma non è riuscito nell'impresa di batterlo.

La stagione sul duro in Nord America è cominciata con due quarti finale Masters 1000 a Montreal e Cincinnati (dove ha salvato due match point a Jannik Sinner). Allo US Open, però, ha ceduto al secondo turno al britannico Jack Draper.

In autunno, però, è rifiorito. Ha vinto il titolo a Firenze, in finale su JJ Wolf, ad Anversa su Sebastian Korda, e a Basilea su Holger Rune in tre settimane di fila. Nell'ATP 500 svizzero ha sconfitto per la seconda volta Carlos Alcaraz, che aveva battuto in Coppa Davis nella sua prima partita da numero 1 del mondo. E ha chiuso la campagna trionfale senza aver mai ceduto il servizio, come in stagione erano riusciti a fare anche Taylor Fritz e Nick Kyrgios.

Capace di superare le 50 vittorie in stagione e le 150 in carriera, Auger-Aliassime ha continuato la sua serie di vittorie fino alla semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Dopo 16 successi consecutivi, la seconda striscia più lunga del 2022 dopo le 20 vittorie di fila di Nadal, si è arreso a Holger Rune. Ma intanto si era assicurato il best ranking di numero 6 e la prima qualificazione alle Nitto ATP Finals.

I NUMERI DEL 2022

Titoli: 4 più ATP Cup - 2 ATP 500 (Rotterdam, Basilea), 2 ATP 250 (Firenze, Anversa).

Punti nella Race

Slam: 585

Masters 1000: 1100

Altri tornei: 2310

Vittorie

Totali: 56-25

Terra rossa: 11-7

Erba: 4-4

Cemento: 41-14 (indoor 27-5)

Head to head 2022:

vs Top 10: 6-7

Auger-Aliassime alle Nitto ATP Finals

Felix Auger-Aliassime sarà il primo canadese alle Nitto ATP Finals dal 2016 quando Milos Raonic chiuse la sua stagione migliore perdendo una semifinale memorabile contro Andy Murray.

Raonic e Auger-Aliassime sono gli unici canadesi ad aver disputato le Nitto ATP Finals in singolare.