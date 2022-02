Auguri a Flavia Pennetta, 40 anni di prime volte

Compie 40 anni Flavia Pennetta. Oggi moglie di Fabio Fognini, madre di due figli e in attesa del terzo, la brindisina ha aperto la strada della stagione più gloriosa del tennis femminile italiano. Ha conquistato undici titoli WTA in singolare e 17 in doppio, è l'unica giocatrice azzurra capace di vincere uno Slam in entrambe le specialità.

In carriera ha collezionato 14 milioni di dollari di montepremi, è stata numero 6 del mondo come miglior ranking in singolare e numero 1 in doppio, un traguardo mai raggiunto prima da giocatrici italiane. Ha inoltre contribuito a quattro trionfi nell'allora Fed Cup, oggi Billie Jean King Cup (2006, 2009, 2010 e 2013), grazie ai quali è stata premiata dal CONI con il Collare d'oro al merito sportivo. La scorsa estate è stata candidata per la International Tennis Hall of Fame, un onore mai toccato prima a nessun'altra

Pennetta è la moderna pioniera del tennis italiano. Nell'estate del 2009, è diventata è la prima italiana in Top 10 nell'era Open. Prima di lei solo Annelies Ullstein Bossi era stata considerata tra le prime 10 del mondo, nella classifica del 1949 e 1950 stilata dal giornalista Lance Tingay. Il suo nome compare per la prima volta in Top 10 il 17 agosto del 2009 dopo il titolo a Los Angeles, allora il più importante della sua carriera, e la semifinale a Cincinnati. E' dolce la settima sconfitta in sette sfide contro Dinara Safina. Flavia fa festa con tutta l'Italia.

Un anno e mezzo dopo, il 28 febbraio del 2011, sale per la prima volta in vetta al ranking di doppio. Merito dei due successi più significativi ottenuti in coppia con la sua migliore amica, l'argentina Gisela Dulko, che l'ha voluta come testimone alle sue nozze con il calciatore Fernando Gago. Si tratta delle WTA Finals 2010 a Doha e dell'Australian Open del 2011. Alle Finals hanno battuto in finale la coppia formata dalla ceca Kveta Peschke e dalla slovena Katarina Srebotnik. A Melbourne, hanno rimontato da sotto 2-6 1-4 contro Victoria Azarenka e Maria Kirilenko. l 28 febbraio 2011, il record storico. Pennetta sale al numero 1 del ranking di doppio. "Questo primato è molto bello anche per l'Italia, è un bel trampolino per il prossimo percorso", raccontava allora nel celebrare un traguardo così prestigioso.

Il suo appuntamento con la storia, però, doveva ancora arrivare. Il 12 settembre 2015, insieme all'amica Roberta Vinci, hanno portato l'Italia dove mai era arrivata prima. Cresciute insieme, hanno condiviso la prima finale tutta azzurra in uno Slam nella storia del tennis.

La finale è una celebrazione, un punto di arrivo. Flavia trionfa e dopo la partita abbraccia Roberta. Insieme ridono come se non avessero appena giocato la loro partita più importante di sempre.

Flavia, giocatrice con più Slam giocati prima di conquistare il primo titolo, vince e annuncia che lascerà il tennis a fine stagione.

La brindisina è entrata nella storia del tennis italiano anche per le emozioni con la maglia della nazionale, che non si riassumono solo nel bilancio di 25 vittorie e sole 5 sconfitte dal debutto nel 2003, a Linkoping contro la svedese Hanna Nooni. La sua storia in Fed Cup cambia nel 2006. Ottiene punti decisivi per battere la Francia nei quarti e la Spagna in semifinale. Perde in finale contro la belga Justine Henin, ma l'Italia vince di squadra. Conquista per la prima volta il trofeo e diventa la prina nazione capace di imporsi giocando sempre in trasferta.

Arrivano poi la finale persa nel 2007 e il sorprendente playoff retrocessione del 2008 contro l'Ucraina. Ma nel 2009 Pennetta accende il quarto di finale contro la Francia, e soprattutto contro Amelie Mauresmo, inaugura il successo in semifinale contro la Russia a Castellaneta e conquista due punti a Reggio Calabria in finale contro gli Stati Uniti senza le sorelle Williams.

Le ragazze di Barazzutti bissano il trionfo nel 2010: a farne le spese sono ancora gli Usa battuti a San Diego 3-1. Il punto della vittoria è ancora di Flavia. Il poker arriva nel 2013, 4-0 alla Russia. La sua esperienza in Fed Cup si chiude nel 2015, nello spareggio per restare nel Gruppo mondiale contro gli Stati Uniti. Guadagna due punti decisivi per il 3-2 delle azzurre. E chiude un capitolo di storia.