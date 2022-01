Aus Open maschile: Zverev, Nadal e Berrettini in alto con Djokovic

Novak Djokovic – per il momento regolarmente al suo posto sulla riga numero uno, quella riservata alla prima testa di serie, in attesa di una decisione finale del governo australiano – in rotta di collisione nei quarti con Matteo Berrettini, con il vincente chiamato a misurarsi poi nella semifinale della parte alta con uno tra Alexander Zverev e Rafael Nadal. Di converso nella metà inferiore un possibile quarto di finale fra il norvegese Casper Ruud e il greco Stefanos Tsitsipas (Jannik Sinner permettendo…) e un ipotetico derby russo tra Andrey Rublev e Daniil Medvedev, al quale in tutta onestà non è certo andata così male.

Ecco l’istantanea scaturita dal sorteggio del main draw maschile degli Australian Open, primo Slam del 2022 in programma da lunedì 17 al 30 gennaio (montepremi complessivo di 54,2 milioni di dollari) sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. A differenza di quanto annunciato dagli organizzatori nessuna cerimonia sulla Margaret Court Arena, ma una sobria estrazione – effettuata in maniera tradizionale, ovvero manualmente, grazie a un giovane ballboy - nella sala stampa dell’impianto, condotta da Todd Woodbridge e dal supervisor del torneo, con il direttore del torneo Craig Riley ad annotare con carta e penna i vari nomi dei giocatori man mano che usciva la fiche con il numerino corrispondente. Il tutto, naturalmente, condizionato dalla suspense su quella che sarà la sorte del numero uno del mondo (lo slittamento di 75 minuti in extremis non può essere casuale…), sul quale aleggia come una spada di Damocle la possibile espulsione dal Paese.

QUARTI DI FINALE IPOTETICI

(1) Novak Djokovic – Matteo Berrettini (7)

(3) Alexander Zverev – Rafael Nadal (5)

(8) Casper Ruud - Stefanos Tsitsipas (4)

(5) Andrey Rublev - Daniil Medvedev (2)

TABELLONE SINGOLARE MASCHILE