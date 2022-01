Australian Open: Bronzetti e Trevisan raggiungono Giorgi e Paolini nel main draw

Diventano quattro le azzurre in gara nel main draw degli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) che scatta lunedì sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. A Giorgi e Paolini - entrambe inserite nel primo quarto del tabellone, quello presidiato dalla numero uno del mondo, nonché beniamina di casa, Ashleigh Barty - si sono infatti aggiunte Bronzetti e Trevisan, promosse dalle qualificazioni, anche loro finite nella parte alta del tabellone.

Camila Giorgi, n.33 del ranking e 30 del seeding, debutterà contro la russa Anastasia Potapova, n.67 WTA, mai affrontata in carriera. La 20enne di Saratov è alla quarta presenza nello Slam Down Under dove lo scorso anno ha raggiunto il terzo turno. Decima partecipazione, invece, per la 30enne di Macerata che ha vanta anche lei come miglior risultato il terzo turno, raggiunto in tre occasioni (2015, 2019 e 2020). Per la numero uno azzurra secondo turno contro la vincente del match tra la ceca Tereza Martincova e la statunitense Lauren Davis e probabile terzo turno proprio contro Barty.

Jasmine Paolini, n.52 WTA, dovrà invece vedersela con la rumena Elena-Gabriela Ruse, n.82 del ranking. La 24enne di Bucarest, esordiente assoluta a Melbourne, è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei precedenti con la tennista toscana ed ha vinto proprio le ultime due sfide, disputate in Billie Jean King Cup lo scorso anno ed al secondo turno delle qualificazioni degli Us Open del 2019 (Jasmine si era invece imposta negli ottavi dell’ITF di Mamaia nel 2016). Sesta presenza agli Australian Open per la 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, la terza nel main draw dove insegue ancora il suo primo successo. La vincente di questo match troverebbe al secondo turno o la russa Veronika Kudermetova (n.28) o la statunitense Claire Liu.

Per quanto riguarda Lucia Bronzetti, n.145 WTA, promossa dalle qualificazioni dove al turno decisivo ha battuto in rimonta 46 62 61 la giapponese Nao Hibino, n.129 WTA, al primo turno del main draw troverà dall’altra parte della rete la russa Varvara Gracheva, n.79 del ranking (nessun precedente). La 21enne moscovita è in gara a Melbourne per la seconda volta: lo scorso anno ha anche passato un turno. Per la 23enne di Villa Verucchio sarà la prima partecipazione al tabellone principale di uno Slam (solo in un'altra occasione aveva disputato le qualificazioni, agli Us Open del 2021, uscendo di scena già al primo turno). Per Lucia eventuale secondo turno contro la vincente di Barty-Tsurenko.

Infine Martina Trevisan, n.113 WTA, rimasta fuori di un soffio dal tabellone principale, se lo è guadagnato attraverso le qualificazioni superando nel turno decisivo 62 63 la bielorussa Olga Govortsova, n.138 WTA: per lei esordio contro la cinese Saisai Zheng, n.83 del ranking (sfida inedita). La 27enne di Xi’an gioca a Melbourne per la settima volta e non è mai andata oltre il secondo turno. Settima presenza in un main draw Slam per la 28enne mancina di Firenze, e terza consecutiva a Melbourne (nel 2019 era invece stata stoppata al turno decisivo delle “quali”). Per Martina eventuale secondo turno contro la vincente di Badosa-Tomljanovic.

QUARTI TEORICI

(1)Barty - (5) Sakkari

(4) Krejcikova - (8) Badosa

(6) Kontaveit - (3) Muguruza

(7) Swiatek - (2) Sabalenka

RISULTATI

“Australian Open”

Grand Slam

Melbourne, Australia

17 - 30 gennaio, 2022

$54.200.000 - cemento

SINGOLARE FEMMINILE

Primo turno

(q) Lucia Bronzetti (ITA) c. Varvara Gracheva (RUS)

(30) Camila Giorgi (ITA) c. Anastasia Potapova (RUS)

Jasmine Paolini (ITA) c. Elena-Gabriela Ruse (ROU)

(q) Martina Trevisan (ITA) c. Saisai Zheng (CHN)

TABELLONE SINGOLARE FEMMINILE