Australian Open: Giorgi debutta con Potapova, per Paolini c’è Ruse

Sorteggi tutto sommato buoni per Camila Giorgi e Jasmine Paolini agli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) che scatta lunedì sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Entrambe le azzurre sono state inserite nel primo quarto del tabellone, quello presidiato dalla numero uno del mondo, nonché beniamina di casa, Ashleigh Barty.

Camila Giorgi, n.33 del ranking e 30 del seeding, debutterà contro la russa Anastasia Potapova, n.67 WTA, mai affrontata in carriera. La 20enne di Saratov è alla quarta presenza nello Slam Down Under dove lo scorso anno ha raggiunto il terzo turno. Decima partecipazione, invece, per la 30enne di Macerata che ha vanta anche lei come miglior risultato il terzo turno, raggiunto in tre occasioni (2015, 2019 e 2020).

Per la numero uno azzurra secondo turno contro la vincente del match tra la ceca Tereza Martincova e la statunitense Lauren Davis e probabile terzo turno proprio contro Barty.

Jasmine Paolini, n.52 WTA, dovrà invece vedersela con la rumena Elena-Gabriela Ruse, n.82 del ranking. La 24enne di Bucarest, esordiente assoluta a Melbourne, è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei precedenti con la tennista toscana ed ha vinto proprio le ultime due sfide, disputate in Billie Jean King Cup lo scorso anno ed al secondo turno delle qualificazioni degli Us Open del 2019 (Jasmine si era invece imposta negli ottavi dell’ITF di Mamaia nel 2016).

Sesta presenza agli Australian Open per la 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, la terza nel main draw dove insegue ancora il suo primo successo. La vincente di questo match troverebbe al secondo turno o la russa Veronika Kudermetova (n.28) o la statunitense Claire Liu.

QUARTI IPOTETICI

(1)Barty - (5) Sakkari

(4) Krejcikova - (8) Badosa

(6) Kontaveit - (3) Muguruza

(7) Swiatek - (2) Sabalenka

RISULTATI

"Australian Open"

Grand Slam

Melbourne, Australia

17 - 30 gennaio, 2022

$54.200.000 - cemento

SINGOLARE FEMMINILE

Primo turno

(30) Camila Giorgi (ITA) c. Anastasia Potapova (RUS)

Jasmine Paolini (ITA) c. Elena-Gabriela Ruse (ROU)

TABELLONE SINGOLARE FEMMINILE