Australian Open, qualificazioni donne: fuori anche Brancaccio

Eliminate al primo turno entrambe le italiane impegnate nelle qualificazioni per l'Australian Open 2024. Dopo Lucrezia Stefanini, battuta ieri da Lesley Pattinama Kerkhove, oggi si è arresa Nuria Brancaccio.

Restano dunque sei le italiane nel main draw femminile del primo Slam della stagione sono ai nastri di partenza Jasmine Paolini (n.30 WTA), Elisabetta Cocciaretto (n.45), Camila Giorgi (n. 55), Lucia Bronzetti (n.56), Martina Trevisan (n.60) e Sara Errani (n.101), rientrata in tabellone grazie al forfait di Madison Keys. "Sarita" giocherà nel main draw di uno Slam per la 47ma volta in carriera. Tra le azzurre solo Francesca Schiavone (70), Silvia Farina (53), Roberta Vinci (52) e Flavia Pennetta (49) ne hanno disputati di più in singolare femminile.



Brancaccio, numero 201 del mondo, alla sua prima partecipazione all'Australian Open, non aveva certo un impegno facile contro Harriet Dart, salita dalla posizione numero 120 alla 114 per effetto della finale raggiunta domenica al WTA 125 di Canberra, persa poi contro la spagnola Nuria Parrizas Diaz.

Dart, che ha raggiunto un best ranking di numero 84 a luglio del 1982, ha chiuso 62 76(4). Brancaccio, che ha messo a segno 24 vincenti a 25 e commesso 25 gratuiti contro 28, ha rimontato da sotto 1-3 nel secondo set e trascinato il parziale al tie-break, ma ha terminato il match con cinque punti vinti in meno al servizio e altrettanti in risposta.

L'italiana è stata più efficace sotto rete, come dimostrano i 17 punti su 21 discese. La britannica ha fatto la differenza da dietro, soprattutto con il diritto con cui ha ottenuto 15 dei suoi 19 vincenti con colpi a rimbalzo.