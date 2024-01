Australian Open, la stampa estera esalta Sinner

Roma, 26 gen. (askanews) - L'impresa di Sinner contro Djokovic ha fatto il giro del mondo. Ecco come la stampa estera ha celebrato la prima finale di uno Slam dell'azzurro. "Il re è caduto" titola l'Equipe nell'apertura dell'homepage. Poco reattivo e con una condizione fisica approssimativa Nole: così è nato "un gap impossibile da colmare contro un giocatore che lo aveva già dominato due volte alla fine della scorsa stagione".

"Sinner si prende la corona australiana da Djokovic che perde dopo 2195 giorni" scrive lo spagnolo Marca che ricorda come Djokovic non perdeva una semifinale di un torneo del Grande Slam da Parigi 2019. Col passare del tempo "gli spettatori si sono resi conto di stare assistendo a qualcosa di storico" sentenzia il giornale spagnolo."Finisce il regno di Djokovic, Sinner in finale all'Australian Open" scrive la BBC che dà grande evidenza all'impresa dell'italiano. "La domanda da molto tempo, specie qui a Melbourne, è stata: perché le giovani generazioni non riescono a fermare Djokovic? Sinner ha mostrato la via. Il modo in cui ha battuto Nole dà la misura della sua crescita, Jannik è un impasto di potenza e precisione, la sua capacità di resettare è impressionante"In Germania Der Spiegel titola: "L'allievo batte il maestro. Si interrompe la serie di vittorie di Djokovic, Sinner in finale". Per Usa Today "Sinner mette fine all'era di Djokovic agli Australian Open".