Australian Open: la storia della partecipazione italiana

La presenza italiana nelle prime 60 edizioni dei campionati internazionali d'Australia è sporadica. Prima dell'Era Open l'Italia ha giocatori in gara nel singolare maschile soltanto nel 1935, 1957 e 1961. Nel 1935 Giorgio De Stefani si spinge fino ai quarti di finale per subire un triplice 6-0 6-0 6-0 dalle leggenda di Fred Perry. Nel 1953 Fausto Gardini è la testa di serie numero 4 dopo Mervyn Rose, Vic Seixas e Ken Rosewall: l'azzurro batte Cedric Mason al primo turno, ma cede agli ottavi all'australiano Ian Ayre, il quale si impone per 63 86 97.

Nel 1957 gli italiani in tabellone sono due: Nicola Pietrangeli, testa di serie numero 5, e Antonio Maggi. Maggi perde all'esordio da Neil Gibson per 63 63 61, Nicola invece si spinge fino ai quarti battendo Douglas Napier e Bob Mark prima di arrendersi 97 97 62 a Malcolm Anderson. Infine nel 1961 tocca a Sergio Tacchini, testa di serie numero 11. Tacchini supera un turno (contro Wayne Miller), ma al secondo cede per 75 62 75 al futuro presidente della Itf e di Tennis Australia Brian Tobin.

Nella prima edizione Open, quella del 1969, sono cinque gli azzurri a compiere la traversata transoceanica. Adriano Panatta, Pierino Toci, Vittorio Crotta, Pietro Marzano e Massimo Di Domenico. Nessun azzurro vince un match: soltanto Marzano va avanti un turno per l'assenza del suo avversario, l'olandese Tom Okker. Di Domenico perde da Rod Laver, Panatta da Terry Addison.

Dal 1969 si passa al 1976 con Gianni Marchetti eliminato da Kakulia e Vattuone battuto da Ruffels. Per trovare una nuova presenza azzurra bisogna attendere il 1987 e da allora gli azzurri non mancheranno più. I risultati però latitano, nessuno riesce a superare due turni fino a Omar Camporese. Il bolognese nel 1991 batte Zoecke e Haarhuis e poi ingaggia il match della vita perdendo 14-12 al quinto contro il futuro campione e numero 1 del mondo Boris Becker. Nello stesso torneo Cristiano Caratti, primo grande prodotto di Riccardo Piatto, si spinge addirittura ai quarti di finale battendo Dyke, Engel, Layendecker e Krajicek. Fatale la sfida con Patrick McEnroe, fratello di John, il quale lo batte 76 63 46 46 62. Caratti è il terzo italiano a raggiungere i quarti dopo De Stefani nel 1935 e Nicola Pietrangeli nel 1957.



Nel 1992 Omar Camporese fa un ulteriore passo in avanti e raggiunge per la prima e unica volta gli ottavi di finale in uno Slam. Ai piedi del bolognese cadono Hogstedt, Youl e Wahlgren: agli ottavi però Camporese si arrende all'ultima grande versione di Ivan Lendl. Per trovare un italiano al terzo turno bisogna attendere Stefano Pescosolido e il 1995, poi Renzo Furlan nel 1996 approda agli ottavi di finale e al terzo turno nel 1997. Al terzo turno anche Andrea Gaudenzi nel 1998 (battuto da Agassi) e Gianluca Pozzi nel 1999 (superato da Wayne Black).

La maledizione del terzo turno viene meno nel 2013 quando Andreas Seppi batte Marin Cilic 67 63 26 64 62 e approda agli ottavi buttando al vento un match non impossibile contro Jeremy Chardy (il francese si impone per 57 63 62 62). Agli ottavi anche Fabio Fognini nel 2014 (battuto da Djokovic) e ancora Seppi nel 2015. Il torneo dell'altoatesino è da incorniciare: batte Istomin, si vendica di Chardy e poi umilia niente meno che Roger Federer superandolo 64 76 46 76. Alla prova del nove però perde con Nick Kyrgios agli ottavi per 86 al quinto set. Seppi ci riprova anche nel 2017 e trova ancora gli ottavi: batte Mathieu, poi Kyrgios 10-8 al quinto, Darcis e poi cede con tre tie-break a Stanislas Wawrinka.

L'Italia cresce e nel 2018 gli italiani agli ottavi sono addirittura due, Fabio Fognini e Andreas Seppi. Il ligure perde 61 64 64 contro Tomas Berdych, Seppi invece si piega a Kyle Edmund per 76 57 62 63.

Fognini centra gli ottavi anche nel 2020 (battuto da Sandgren) e nel 2021 (sconfitto da Nadal). Agli ottavi del 2021 c'è anche Matteo Berrettini costretto a ritirarsi prima di scendere in campo contro Tsitsipas. Nel 2022 Berrettini è il primo italiano a centrare le semifinali: il romano batte Nakashima, Kozlov, Alcaraz, Carreno Busta e Monfils nei quarti prima di arrendersi in semifinale a Rafa Nadal. E Sinner si ferma ai quarti piegato da Tsitsipas. Infine Sinner nel 2023 batte Edmund, poi Etcheverry e Fucsovics prima di cedere agli ottavi 63 al quinto a Stefanos Tsitsipas.

Riepilogo: una presenza in semifinale (Berrettini 2021) e quattro azzurri ai quarti (De Stefani 1935, Pietrangeli 1957, Caratti 1991 e Sinner 2022). Gli unici due giocatori ad aver vinto più di 10 partite all'Open d'Australia sono Fabio Fognini (16) e Andreas Seppi (21). Berrettini è a quota 9 e Sinner a 8.