Australian Open, Tsitsipas ci sarà: 'Mi vaccinerò'

Stefanos Tsitsipas conferma indirettamente che sarà in campo all'Australian Open 2022. "Non promuovo la vaccinazione, ma non sono contro i vaccini" ha detto il greco, che l'anno scorso si era scontrato con Andy Murray proprio sul tema dell'opportunità dell'obbligo vaccinale. Le sue posizioni dubbiose sull'utilità dei vaccini anti-Covid avevano scatenato anche le critiche di un portavoce del governo greco.

Oggi il numero 4 del mondo appare più moderato, almeno pubblicamente. "Sostengo chiunque voglia vaccinarsi. Non sono un medico, sono un atleta e la mia prospettiva potrebbe non essere delle migliori quando si tratta di medicina. Quest'anno sarò vaccinato. Lo faccio per avere una vita normale. Questo problema dà fastidio a tutti, ma dobbiamo aiutarci a vicenda".

Non ha rimpianti, comunque, per le posizioni espresse in passato e non solo sul tema della risposta al Covid-19. "Esprimo le mie opinioni e i miei punti di vista" ha detto Tsitsipas, uno dei top player più attivi sui social network dove si diletta a documentare anche le sue esperienze di viaggio nel circuito. "Molte volte ho pensato a cosa dire, a cosa scrivere. Ma non vedo niente di negativo in quello che esprimo, anche se a volte le persone l'hanno giudicato negativamente. Loro urlano, ma non me ne preoccupo".

Nel corso dell'intervista Tsitsipas ha anche parlato dei suoi lunghi toilet-break, le pause per andare in bagno e cambiarsi che dall'anno prossimo saranno regolamentate in maniera più stringente e cronometrate nei tornei ATP.

"Sono una persona che ama prendersi del tempo. Non ho fatto nulla per spezzare il ritmo dei miei avversari - ha dichiarato -. L'ho fatto anche quando ho vinto un set 6-0. Non penso di averlo fatto in maniera interessata, per ottenere un vantaggio. Non era mia intenzione".