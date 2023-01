Azarenka, notte di sorrisi: ai quarti l'esame Pegula

Victoria Azarenka è l'unica campionessa dell'Australian Open ancora in corsa per il titolo nel singolare femminile. Vincitrice nel 2012 e nel 2013, al cinquantanovesimo major in carriera, l'ex numero 1 del mondo è tornata ai quarti a Melbourne per la prima volta dal 2016.

Al termine di un match concluso nel cuore della notte, dopo due ore e quaranta minuti di partita dopo le quattro giocate da Tsitsipas e Sinner sulla Ros Laver Arena, ha sconfitto 46 61 64 Zhu Lin. La cinese venerdì aveva festeggiato la sua prima vittoria contro una Top 10, battendo la greca Maria Sakkari.

"Sono molto sollevata, mi ha messo sotto pressione per tutta la partita - ha detto Azarenka -. Sono felice di aver sfruttato le mie occasioni, sono fiera di me per esserci riuscita. Zhu non si è mai arresa, con il tennis che ha dovrebbe essere tra le prime 20".

Vika, una delle giocatrici con più partite vinte all'Australian Open in singolare femminile, non cede alla nostalgia. Guarda avanti, alla sfida che portano le giocatrici più giovani e al modo di far evolvere la sua passione per la competizione. "Mi ispira molto Andy Murray, lo rispetto tanto - ha detto dopo il successo contro Madison Keys -. E' impressionante quanto lavori ancora duro. A volte, sarò onesta, mi chiedo perché lo faccia ancora. Penso: hai vinto tutto, hai i bambini a casa, perché sei tornato per esempio a giocare i Challenger l'anno scorso? Ma è questo il suo modo di fare".

Il compito di provare a fermarla tocca ora a Jessica Pegula, numero 3 del mondo, che ha battuto due volte in quattro confronti diretti. La statunitense, la giocatrice meglio classificata rimasta ancora in tabellone dopo la sconfitta della numero 1 WTA Iga Swiatek, ha eliminato la campionessa del Roland Garros 2021, la ceca Barbora Krejcikova, 75 62.

"Mi è sembrato che il campo fosse un po' più veloce degli altri, e mi ha aiutato. Ho cercato di non darle tempo per mettermi all'angolo, perché legge molto bene il gioco" ha detto Pegula, che si è qualificata per i quarti di finale per il terzo anno consecutivo all'Australian Open e cercherà la sua prima semifinale Slam in carriera.