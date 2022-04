B.J.King Cup, che show su SuperTenniX: cinque incontri live!

Venerdì 15 e sabato 16 torna la Billie Jean King Cup. Al Tennis Club Alghero, sul cemento all'aperto, l'Italia sfida la Francia per raggiungere per la prima volta la fase finale dell'ex Fed Cup, la principale manifestazione a squadre del tennis femminile. Il capitano azzurro Tathiana Garbin si affida a Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti (alla sua prima convocazione in azzurro). Julien Benneteau punta tutto invece sull'esperienza di Alize Cornet e Kiki Mladenovic.

Quella tra Italia e Francia è una delle 7 sfide che qualificheranno alle Finals in programma nel mese di novembre in sede unica - ancora da ufficializzare - con 12 nazionali partecipanti. Le vincenti si uniranno alla Svizzera, finalista nel 2021; all'Australia, semifinalista con il miglior ranking l'anno scorso; alla Slovacchia, che avrebbe dovuto affrontare l'Australia nei preliminari; al Belgio, sorteggiato contro la Bielorussia esclusa però come la Russia campionessa in carica; e alla nazione ospitante ancora da definire.

Italia-Francia sarà trasmessa integralmente in diretta su SuperTennis, ma sulla nostra piattaforma digitale SuperTenniX si potranno seguire altri quattro sfide che valgono la qualificazione alle Billie Jean King Cup Finals: Repubblica Ceca-Gran Bretagna, con Marketa Vondrousova ed Emma Raducanu attese protagoniste; Kazakistan-Germania che promette uno scintillante scontro Rybakina-Kerber; Olanda-Spagna e Polonia-Romania, che vedrà protagonista la nuova numero 1 del mondo Iga Swiatek. Vediamo in dettaglio le curiosità sugli incontri e tutte le protagoniste: questi intanto gli orari di inizio delle sfide nelle giornate di venerdì e sabato, per non perdere nemmeno un'emozione.

Billie Jean King Cup Qualifiers, le sfide su SuperTenniX

ITALIA-FRANCIA

Sede: Tennis Club Alghero

Superficie: Duro - Mapecoat TNS Finish 3, Outdoor

Le azzurre hanno vinto tre degli undici precedenti contro la Francia. Le due nazioni, che hanno partecipato a tutte le edizioni della manifestazione dal 1963, non si incontrano dal febbraio del 2016: finì 4-1 per le Bleues al “Palais des Sports” di Marsiglia. L’ultimo successo dell’Italia risale al 2009: il “dream team” composto da Schiavone, Pennetta, Vinci ed Errani si impose per 5-0. Quell’anno l’Italia avrebbe poi conquistato il secondo dei suoi quattro trofei (2006, 2009, 2010 e 2013) battendo gli Stati Uniti nella finale di Reggio Calabria.

L'Italia punta alla prima qualificazione alla fase finale, la Francia al quarto titolo della sua storia in Billie Jean King Cup.

Italia: Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto. Capitano: Tathiana Garbin

Francia: Alize Cornet, Oceane Dodin, Kristina Mladenovic, Harmony Tan. Capitano: Julien Benneteau

REPUBBLICA CECA-GRAN BRETAGNA

Sede: Tennis Club I.CLTK, Praga

Superficie: Terra rossa, outdoor

Settima sfida fra le due nazioni, la prima dal 1995 e soprattutto la prima in un format al meglio delle cinque partite. La Repubblica Ceca, seconda nazione più vincente nell'albo d'oro della manifestazione, punta al dodicesimo titolo in Billie Jean King Cup, il settimo dal 2011. La Gran Bretagna, finora sempre sconfitta nelle sfide al meglio dei cinque incontri, si affida a Emma Raducanu per raggiungere per la prima volta la fase a gironi.

R.Ceca: Marketa Vondrousova, Katerina Siniakova, Tereza Martincova, Karolina Muchova. Capitano: Petr Pala

Gran Bretagna: Emma Raducanu, Harriet Dart, Katie Swan, Sonay Kartal. Capitano: Anne Keothavong

KAZAKISTAN-GERMANIA

Sede: National Tennis Centre, Nur-Sultan

Superficie: terra rossa, indoor

Elena Rybakina e Angelique Kerber, le uniche Top 50 presenti, saranno le protagoniste più attese della sfida di Nur-Sultan. Il Kazakistan partecipa per la seconda volta ai preliminari dopo la sconfitta contro il Belgio nel 2020. La Germania, qualificata per la fase a gironi l'anno scorso, non perde fuori casa un incontro al meglio delle cinque partite nella manifestazione dal 2017 contro gli USA.

Kazakistan: Elena Rybakina, Yulia Putintseva, Zarina Diyas, Anna Dalinina, Zhibek Kulambayeva. Capitano: Yaroslava Shvedova

Germania: Angelique Kerber, Jule Niemeier, Anna-Lena Friedsam, Laura Siegemund. Capitano: Rainer Schuettler

Let's rewind to 2021 ?



???? Elena Rybakina moved past Podoroska in a tidy 6-4 6-4 to put Kazakhstan in a 2-1 lead... #BJKCup pic.twitter.com/nal5nhmDSK

— Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 11, 2022

OLANDA-SPAGNA

Sede: Maaspoort Sports & Events, s-Hertogenbosch

Superficie: terra rossa, indoor

In Olanda non ci sarà Paula Badosa. La numero 3 del mondo ha dato forfait "per i problemi fisici e medici con cui ho dovuto giocare nelle ultime settimane", ha spiegato in un messaggio sui social. La Spagna, cinque volte vincitrice del trofeo, rimane comunque favorita nel quarto incontro con l'Olanda, che punta alla prima qualificazione per le Billie Jean King Cup Finals. Anche se il capitano Elise Tamaela può contare solo una Top 100 in singolare, Arantxa Rus, e sul jolly Demi Schuurs in doppio. L'Olanda ha vinto due delle nove sfide in Billie Jean King Cup dalla semifinale del 2016, la Spagna cinque degli ultimi sei giocati.

Olanda: Arantxa Rus, Lesley Pattinama Kerkhove, Arianne Hartono, Demi Schuurs. Capitano: Elise Tamaela

Spagna: Sara Sorribes Tormo, Nuria Parrizas-Diaz, Rebeka Masarova, Aliona Bolsova

?? #BJKCup La Selección Española???? MAPFRE ya empieza a preparar la eliminatoria de ???????????????????? de la @BJKCup_es en s-Hertogenbosch



?? @alvarodiazPHOTO pic.twitter.com/UyacqI4YW6

— Tenis España (@RFETenis) April 11, 2022

POLONIA-ROMANIA

Sede: Radomskie Centrum Sportu, Radom

Superficie: duro - Mapecoat TNS Finish 3, indoor

La presenza della numero 1 WTA Iga Swiatek e l'assenza dell'ex numero 1 Simona Halep fanno sì che la Polonia sia favorita nel settimo confronto con la Romania, il primo in nove anni. Anche i numeri sembrano confermare: la Polonia ha vinto le ultime sei sfide nella manifestazione, la Romania ha perso le ultime tre. Chi vincerà questo incontro, raggiungerà per la prima volta le Billie Jean King Cup Finals.

Polonia: Iga Swiatek, Magda Linette, Magdalena Frech, Maja Chwalinska, Alicja Rosolska. Capitano: Dawid Celt

Romania: Irinia-Camelia Begu, Mihaela Buzarnescu, Andreea Prisacariu, Andreea Mitu. Horia Tecau

Gli altri incontri

USA-UCRAINA

Sede: Harrah's Cherokee Center, Asheville

Superficie: duro - Laykold Masters, indoor

A Asheville non ci sarà Elina Svitolina, numero 1 dell'Ucraina mai arrivata così in alto in Billie Jean King Cup e chiamata a una sfida evidentemente difficile e non per ragioni sportive. La guerra in Ucraina non si ferma e l'incontro di Asheville diventerà anche l'occasione per raccogliere fondi. Anche il 10% dell'incasso sarà devoluto allo Ukraine Crisis Relief Fund, il progetto Global Giving con cui tutti possono fornire aiuti alle popolazioni colpite dal conflitto.

Gli USA, guidati dalla numero 14 WTA Jessica Pegula e altre due Top 50 (Alison Riske e Shelby Rogers), inseguono il 155mo successo nella manifestazione per continuare l'inseguimento al titolo numero 19 della loro storia: un record in Billie Jean King Cup.

USA: Jessica Pegula, Alison Riske, Shelby Rogers, Asia Muhammad, Desirae Krawczyk. Capitano: Kathy Rinaldi

Ucraina: Dayana Yastremska, Katarina Zavatska, Nadiia Kichenok, Lyudmyla Kichenok. Capitano: Olga Savchuk

???? @BJKCup Captain Kathy Rinaldi welcomes ???? to Asheville for this weekend's tie.



Join our collective effort in providing financial support for Ukraine by donating now ?? https://t.co/C4VZ3GxwBz #TennisPlaysForPeace pic.twitter.com/o0jGWqlqhW

— USTA (@usta) April 12, 2022

CANADA-LETTONIA

Sede: Pacific Coliseum, Vancouver

Superficie: duro - Laykold Masters, indoor

Leylah Fernandez è la star indiscussa della sfida di Vancouver contro la Lettonia che, senza Jelena Ostapenko e Anastasija Sevastova, si presenza senza singolariste in Top 200. Un'occasione ghiotta per il Canada per imporsi nel primo incontro casalingo in Billie Jean King Cup dal 2018. La Lettonia dovrà compiere un'impresa per firmare il terzo successo nelle ultime dieci sfide nella manifestazione.

Canada: Leylah Fernandez, Rebecca Marino, Carol Zhao, Françoise Abanda, Gabriela Dabrowski

Lettonia: Daniela Vismane, Diana Marcinkevica, Darja Semenistaja, Liga Dekmeijere. Capitano: Adrians Zguns