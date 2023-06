Bad Homburg: esordio senza problemi per Bronzetti, più tardi in campo Cocciaretto

In un'ora e 15 minuti Lucia Bronzetti supera il debutto al "Bad Homburg Open presented by Engel & Völkers", WTA 250 sull'erba con un montepremi da 259.303 dollari trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX.

La riminese di Villa Verrucchio, numero 62 WTA, si è sbarazzata dell'austriaca Julia Grabher, numero 55 del ranking, con il punteggio di 64 61 confermando il successo ottenuto quest'anno nella finale di Rabat. L'azzurra attende adesso di conoscere la propria avversaria di secondo turno, che uscirà dalla sfida fra l'egiziana testa di serie numero 4 Mayar Sherif (n.31 WTA) e la giocatrice locale Anna-Lena Friedsam (n.87).

In aggiornamento...

Più tardi sarà la volta di Elisabetta Cocciaretto, numero 41 del mondo e unica italiana fra le otto teste di serie, scenderà in campo nel quarto match dalle 12. Numero 7 del tabellone, la tennista di Ancona affronterà al debutto per la prima volta in carriera Evgeniya Rodina, numero 328 con un best ranking di 67.

Cocciaretto proverà a raggiungere al secondo turno Bronzetti e Sara Errani, n. 92 WTA, che ha sconfitto 62 63 la qualificata belga Maryna Zanevska, numero 92 del mondo. Ha ottenuto così il secondo successo in tre confronti diretti, dopo quello centrato negli ottavi a Bad Gastein nel 2015. La belga si era imposta nel WTA 125 di Rouen l'anno scorso.

Martina Trevisan ha invece subito la terza sconfitta consecutiva all'esordio nel torneo. Numero 83 del mondo, Trevisan ha perso 64 62 contro Alizé Cornet, numero 60, che l'aveva sconfitta anche nel 2019 negli unici due precedenti a Losanna e Palermo.

ORDINE DI GIOCO

TABELLONI