Badosa, nuovo stop: addio Roland Garros

"Quando sembrava che tutto stesse andando bene di nuovo, ho ricevuto una brutta notizia prima di uno Slam. A Roma ho sofferto una frattura da stress alla colonna vertebrale". Così sui suoi profili social l'ex numero 2 del mondo Paula Badosa ha annunciato un nuovo stop che la costringerà a saltare sicuramente il Roland Garros. "Starò fuori per alcune settimane" ha scritto la spagnola, che a questo punto rischia seriamente di dover saltare anche Wimbledon.

Non è stata una stagione facile per Badosa, che ha dato forfait anche all'Australian Open per un infortunio all'adduttore durante il quarto di finale di Adelaide contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Il 6 febbraio 2023 è uscita dalla Top 20.

Dopo due sconfitte al primo turno a Doha e Dubai, Badosa sembrava in ripresa nelle ultime settimane dopo l'ottavo di finale a Madrid e il quarto di finale agli Internazionali BNL d'Italia perso contro Jelena Ostapenko. Ora il nuovo stop, e un'assenza che potrebbe prolungarsi anche per due o tre mesi.

