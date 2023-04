Barcellona: Alcaraz e Tsitsipas avanti tutta, fuori Ruud

Il campione uscente Carlos Alcaraz raggiunge comodamente i quarti di finale a Barcellona battendo per 63 75 il connazionale Roberto Bautista Agut. "Oggi - ha detto l'ex numero 1 del mondo - è stata veramente dura. Le condizioni meteo non sono state semplici per colpa del vento. Abbiamo dovuto adattare i movimenti e le traiettorie alle folate di vento. Bautista Agut è un giocatore davvero solido e forte. Rimanere concentrato punto per punto è stata la chiave e alla fine ha vinto chi è riuscito a cogliere le occasioni più importanti".

Dopo essere andato sotto un break a inizio match (2-3), Alcaraz ha infilato 6 giochi consecutivi prendendo in mano la partita quando, sul 5-3, ha recuperato uno smash di Bautista Agut con uno spettacolare rovescio lungolinea conquistando il terzo set point poi trasformato. "Sono stato onestamente fortunato - ha detto Alcaraz - e non mi aspettavo di fare punto. Ho chiuso gli occhi, ho messo la racchetta e la fortuna è stata dalla mia parte. E' stato un punto speciale".

Sullo slancio lo spagnolo è andato avanti un break a inizio di secondo set, lo ha restituito sul 3 pari, ma dal 4-5, 15-15 ha infilato gli ultimi 11 punti dell'incontro chiudendo la partita in un'ora e 53 minuti.

Per Alcaraz è stata la 14esima vittoria nel tour contro giocatori spagnoli. Le sconfitte sono soltanto 3: contro Nadal a Madrid 2021 e Indian Wells 2022 e contro Jaume Munar a Marbella 2021.

Ai quarti Alcaraz è atteso da un altro derby, quello che giocherà venerdì contro Alejandro Davidovich Fokina, vincitore agli ottavi su Emil Ruusuvuori.

Match in discesa anche per Stefanos Tsitsipas che ha superato per 63 62 il canadese Denis Shapovalov. Una prestazione solida del greco, in palla soprattutto con il dritto e in condizioni fisiche smaglianti. "Ho cercato di essere sempre aggressivo - ha detto Tsitsipas - senza mai perdere campo. Contro Denis devi essere pronto ad attaccare sempre, non puoi aspettare". Il suo prossimo avversario è l'australiano Alex De Minaur che ha approfittato del ritiro di Grigor Dimitrov.

A sorpresa invece è uscito il norvegese Casper Ruud, superato per 76 63 dall'argentino Francisco Cerundolo. Ruud, che è stato avanti 5-2 nel corso del primo set, ha mancato 2 set point sul 5-4, perdendo la concentrazione senza mai più riuscire ad arrivare alla palla break nel corso del secondo set. Nei quarti Cerundolo è atteso dal britannico Daniel Evans che ha fatto fuori il russo Karen Khachanov per 63 64.

